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Ο Ακύλας μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση που βίωσε αμέσως μετά τον τελικό της Eurovision, αποκαλύπτοντας ότι ήρθε αντιμέτωπος με κρίση πανικού την ώρα που κλήθηκε να κάνει δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Ο τραγουδιστής, που εκπροσώπησε την Ελλάδα με το τραγούδι «Ferto», βρέθηκε καλεσμένος στο vidcast των Mad VMA 2026 και αναφέρθηκε στις έντονες στιγμές που ακολούθησαν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

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Όπως εξήγησε, η πίεση που ένιωσε εκείνη τη στιγμή ήταν πρωτόγνωρη, καθώς βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με δεκάδες δημοσιογράφους και τηλεοπτικές κάμερες. «Θυμάμαι τη στιγμή που πήγα μπροστά στις κάμερες για τις δηλώσεις και έπαθα κρίση πανικού. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ να βγω και να δω 25 κάμερες να μου κάνουν ανάκριση. Δεν μπορούσε να ηρεμήσει η φωνή μου. Ένιωσα ότι τώρα γυρνάω και πρέπει να λογοδοτήσω. Γιατί έφερα αυτούς τους βαθμούς, ας πούμε. Ξαφνικά ένιωσα ξανά παιδάκι στο σχολείο που, που έφερα τους κακούς βαθμούς και τώρα πρέπει να πω “πω πω, τι έκανα”. Πολύ κλάμα. Που εγώ εντάξει, δεν είμαι… ότι κλαίω ας πούμε τόσο εύκολα».

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι το αποτέλεσμα επηρέασε σημαντικά την ψυχολογία του, καθώς οι προσδοκίες γύρω από την ελληνική συμμετοχή είχαν αυξηθεί σημαντικά τους μήνες πριν από τον διαγωνισμό.

Μιλώντας για τις ώρες που ακολούθησαν τον τελικό, περιέγραψε πόσο δύσκολο ήταν να διαχειριστεί όσα είχαν συμβεί. «Με επηρέασε αρκετά. Εκείνο το βράδυ εγώ δεν μπορούσα φυσικά να κοιμηθώ. Ήταν κάτι πολύ έντονο. Νομίζω ό,τι θέση κι αν βγαίναμε δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ. Λόγω στοιχημάτων και λόγω hype το πιστέψαμε όλοι τόσο πολύ που εγώ, ας πούμε, ενώ είχαμε γυρίσει, για τις επόμενες δύο-τρεις μέρες είχα πρόβες, είχα πράγματα, αλλά καθόμουνα έτσι και δεν το πίστευα».

Με την εξομολόγησή του, ο Ακύλας έδωσε μια πιο προσωπική εικόνα για την πίεση που μπορεί να συνοδεύει τη συμμετοχή σε έναν τόσο μεγάλο διεθνή διαγωνισμό, αλλά και για το συναισθηματικό βάρος που συχνά κρύβεται πίσω από τα φώτα της σκηνής.