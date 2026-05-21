Ο Akylas μίλησε το πρωί της Πέμπτης στις τηλεοπτικές κάμερες έξω από το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, λίγο πριν την εμφάνισή του στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», κάνοντας έναν προσωπικό απολογισμό για τη συμμετοχή του στη Eurovision 2026.

Ο νεαρός καλλιτέχνης περιέγραψε τη φετινή εμπειρία ως ένα απαιτητικό αλλά και γεμάτο στιγμές ταξίδι, εξηγώντας πως η ένταση και η πίεση των τελευταίων μηνών τον εξάντλησαν ψυχολογικά και σωματικά.

«Η αλήθεια είναι πως ήταν ένα πολύ δύσκολο, έτσι, και ζόρικο ταξίδι. Είχε πάρα πολλά όμορφα πράγματα παράλληλα, αλλά εμένα κάποια στιγμή ο οργανισμός μου είχε λίγο εξαντληθεί, οπότε χρειαζόμουνα κάποιες μέρες να πάρω δυνάμεις», είπε αρχικά.

Παρά τις δυσκολίες, ο Akylas τόνισε πως κρατά κυρίως τις όμορφες στιγμές και την αγάπη που πήρε από την ομάδα του και τον κόσμο.

«Προσπαθώ να κρατάω τα καλά και τα καλά είναι πάρα πολλά. Είμαι με μία υπέροχη ομάδα. Έζησα παιδιά το όνειρό μου. Από την Καπνικαρέα βρέθηκα στη μεγαλύτερη μουσική σκηνή της Ευρώπης, στη Eurovision. Κρατάω τα καλύτερα πραγματικά και συνεχίζουμε μπροστά».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις μεγάλες προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από τη συμμετοχή, κυρίως λόγω των στοιχημάτων που τον εμφάνιζαν επί μήνες ανάμεσα στα φαβορί του διαγωνισμού.

«Είχε ανέβει γενικά ο πήχης ψηλά και οι προσδοκίες, μάλλον λόγω στοιχημάτων, γιατί μας είχανε στις πρώτες τρεις θέσεις νομίζω για πέντε μήνες περίπου. Αλλά απ’ ό,τι φάνηκε τελικά τα στοιχήματα δεν έπαιξαν καθόλου ρόλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Akylas ξεκαθάρισε πως, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, αισθάνεται ότι έδωσε όλο του τον εαυτό στη σκηνή της Eurovision.

«Πραγματικά έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, δηλαδή έδωσα ψυχή πραγματικά σε όλο αυτό το project και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ», είπε.

Στη συνέχεια εξήγησε και τον λόγο που ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη μετά τον τελικό, αποκαλύπτοντας πόσο έντονα τον επηρέασε ψυχολογικά η έκβαση του διαγωνισμού.

«Γιατί περίμεναν πολλά. Και εμείς και η ομάδα μας περίμενε περισσότερα, και εντάξει, ένιωσα πραγματικά ότι έχω κάνει κάποιο λάθος εγώ. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή, παιδιά, ήταν για μένα κάτι πολύ βαρύ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ και δεν ήξερα πραγματικά πώς θα γυρίσω, πώς θα αντικρίσω τον κόσμο».

Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ακόμη πως φοβήθηκε την απόρριψη και πέρασε μια δύσκολη περίοδο μετά τον διαγωνισμό, ωστόσο πλέον αισθάνεται καλύτερα.

«Ένιωσα ότι μπορεί να ‘ρθει απόρριψη, όπως είπα κιόλας έφαγα ένα σύνδρομο εγκατάλειψης, λέω, “τώρα θα χαθούν, θα εξαφανιστούν όλα”. Οπότε αυτό ψυχολογικά δηλαδή με επηρέασε πολύ, αλλά τώρα είμαι πολύ καλά, το ξεπέρασα», κατέληξε.

