Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή φωτογραφία από το πλοίο, όπου τη βλέπουμε να κρατά στην αγκαλιά της τη μικρή της κόρη. Η παρουσιάστρια, έχοντας ολοκληρώσει πριν από περίπου μία εβδομάδα τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, ανακοίνωσε την Παρασκευή 10 Ιουλίου μέσω των Instagram Stories ότι ξεκινά τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με τη μόλις τριών μηνών Ξένια.

Στη φωτογραφία εμφανίζεται χαμογελαστή, κρατώντας το μωρό της τυλιγμένο σε μια λευκή κουβέρτα, χωρίς να αποκαλύπτει ποιος θα είναι ο προορισμός του ταξιδιού τους.

Advertisement

Advertisement

Πρόσφατα η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στη φετινή τηλεοπτική σεζόν : «Όλα πήγαν πολύ καλά, το πιο σημαντικό ήταν ότι ήταν μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη χρονιά για εμένα, με το καλό πρόσημο της γέννησης της κορούλας μου. Μετά που επέστρεψα, το βίωσα μαζί με τους συνεργάτες μου. Οπότε ήταν μία πολύ ιδιαίτερη χρονιά για εμένα και είμαι πολύ ευγνώμων».