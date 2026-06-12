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Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram μια σειρά από νέες φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει φορώντας μαγιό.

Δύο μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της, Ξένιας, η παρουσιάστρια επέλεξε δύο διαφορετικά ολόσωμα σχέδια για τις ανάγκες της φωτογράφισης. Στις εικόνες εμφανίζεται αρχικά με ένα ριγέ ολόσωμο μαγιό με cut out λεπτομέρεια στην περιοχή της κοιλιάς, ενώ σε άλλη λήψη φορά ένα μαύρο στράπλες μαγιό με διαφάνειες.

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Λίγες ημέρες πριν δημοσιευτεί το αποτέλεσμα της φωτογράφισης, η Κατερίνα Καινούργιου είχε μιλήσει με χιουμοριστική διάθεση μέσα από την εκπομπή της για την εμπειρία να φορέσει ξανά μαγιό μετά την εγκυμοσύνη.

Συγκεκριμένα είχε πει: «Παιδιά, χθες πήγα να κάνω μια φωτογράφιση με μαγιό. Και έβαλα μαγιό μετά την εγκυμοσύνη. Εντάξει, δεν ξέρω φίλες μου, επειδή με βλέπετε εδώ, αφήστε που το καλύπτω με τα ρούχα, μιλάμε η κυτταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο. Γι’ αυτό δεν βάζω κοντά. Τέλος πάντων, και λέω, έχω το θράσος να φωτογραφηθώ και με μαγιό; Δεν ξέρω, πάρα πολύ. Είναι μάλλον μετά τη γέννα όλες. Και έβλεπα χθες την Άννα Πρέλεβιτς που ανέβασε κάτι stories που πήγε γυμναστήριο και έχει γεννήσει δίδυμα… Κι είναι τόση, και θεά και κορμάρα».

Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου έγινε μητέρα για πρώτη φορά τον Απρίλιο, όταν έφερε στον κόσμο την κόρη της, Ξένια, η οποία είναι καρπός της σχέσης της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.