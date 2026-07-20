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Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάρο μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και την κόρη τους, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την οικογενειακή τους απόδραση.

Την Κυριακή 19 Ιουλίου, η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες τη βλέπουμε να ποζάρει στη θάλασσα μαζί με τον σύντροφό της και το παιδί τους. Σε άλλα στιγμιότυπα, η οικογένεια φωτογραφίζεται σε διαφορετικό σημείο του νησιού, απολαμβάνοντας τις διακοπές της.

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Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Οι Κυριακές είναι φτιαγμένες για ανθρώπους που αγαπιούνται».