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Σε μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους βρίσκονται η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, καθώς πριν από δύο μήνες υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί. Το ζευγάρι απολαμβάνει πλέον την καθημερινότητά του μαζί με τη μικρή Ξένια, η οποία έχει γεμίσει τη ζωή τους χαμόγελα και νέες στιγμές.

Το μεσημέρι της Κυριακής 14 Ιουνίου 2026, η οικογένεια της παρουσιάστριας πραγματοποίησε μια χαλαρή έξοδο. Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τη βόλτα τους, δείχνοντας στιγμές από την ημέρα τους.

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Σε μία από τις εικόνες πόζαρε μαζί με τη μικρή Ξένια μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ στη συνέχεια δημοσίευσε στιγμιότυπα από το εστιατόριο όπου απόλαυσαν το γεύμα τους. «Sunday with Xenia», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, εκφράζοντας τη χαρά της για τις οικογενειακές στιγμές.

Η παρουσιάστρια έδειξε επίσης στους followers της το εκλεκτό κρασί που επέλεξαν, αλλά και το πιάτο με θαλασσινά που απόλαυσαν κατά τη διάρκεια της εξόδου τους.

Η μητρότητα ήταν μια μεγάλη επιθυμία της Κατερίνας Καινούργιου και πλέον ζει αυτή τη νέα πραγματικότητα με ενθουσιασμό. Στο πλευρό της βρίσκεται ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, ο οποίος έχει αναλάβει με χαρά τον ρόλο του πατέρα, με το ζευγάρι να απολαμβάνει κάθε στιγμή με τη μικρή τους κόρη.

Μάλιστα, ο ίδιος είχε δείξει πρόσφατα τη χαρά του για τη νέα του ιδιότητα, εμφανιζόμενος με μπλούζα που έγραφε «daddy», αποτυπώνοντας το πόσο σημαντικό είναι για εκείνον αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής του.