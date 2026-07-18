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Η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης έδωσαν το «παρών» σε γάμο, με τη δημοσιογράφο να δημοσιεύει φωτογραφίες από τη βραδιά, στις οποίες οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί.

Μέσα από τα stories που ανάρτησε στο Instagram την Παρασκευή 17 Ιουλίου, η Τίνα Μεσσαροπούλου αποκάλυψε ότι η δεξίωση πραγματοποιήθηκε σε κτήμα στα Σπάτα. Για την περίσταση επέλεξε ένα μίνι κίτρινο φόρεμα με φουσκωτά μανίκια, το οποίο συνδύασε με χρυσά πέδιλα και διακριτικά αξεσουάρ.

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Στο πλευρό της βρέθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος εμφανίστηκε με σκούρο μπλε κοστούμι και ριγέ πουκάμισο. Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του, έπειτα από ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το ζευγάρι φωτογραφήθηκε τόσο με τους νεόνυμφους όσο και με τους υπόλοιπους καλεσμένους και φίλους τους, απολαμβάνοντας τη γιορτινή ατμόσφαιρα της βραδιάς.