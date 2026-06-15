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Η Τίνα Μεσσαροπούλου επέστρεψε στο Happy Day έπειτα από απουσία σχεδόν δύο μηνών, καθώς βρισκόταν στο πλευρό του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, κατά τη διάρκεια της σοβαρής περιπέτειας που αντιμετώπισε με την υγεία του μετά από ανεύρυσμα στον εγκέφαλο.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης και επέστρεψε στο σπίτι μαζί με την οικογένειά του, όπως έγινε γνωστό την Κυριακή 14 Ιουνίου. Την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, η δημοσιογράφος εμφανίστηκε ξανά στην εκπομπή και μίλησε για όσα βίωσε όλο αυτό το διάστημα δίπλα στον σύζυγό της, εμφανώς συγκινημένη και χωρίς να μπορέσει να κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση.

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Η Τίνα Μεσσαροπούλου αρχικά εξομολογήθηκε πως ήταν πολύ δύσκολοι αυτοί οι μήνες, ωστόσο ποτέ δεν πίστεψε πως δεν θα πήγαιναν καλά τα πράγματα: «Είναι μέρα χαράς σήμερα και είπα δεν θα κλάψω, αλλά με το που μπήκα μου “καρφώθηκε” η ημέρα που έφυγα σφαίρα από αυτή την καρέκλα… Αλλά όλα καλά, δόξα τω Θεώ γυρίσαμε στο σπίτι μας. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου πόσοι άνθρωποι θα βρίσκονταν δίπλα μας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούσα και η ίδια. Από την πρώτη στιγμή που έμπαινα μέσα στην εντατική, ποτέ δεν αισθανόμουν στεναχώρια και θλίψη, παρότι οι γιατροί μου είχαν πει ότι πρέπει να περάσουν 20 μέρες για να πάρουμε ένα ψήγμα ελπίδας. Εγώ πίστευα ότι θα πάνε όλα καλά», είπε.

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι βρισκόταν καθημερινά στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη, περνώντας μαζί του όλη τη διάρκεια της ημέρας.

«Το πιο δύσκολο ήταν να καταφέρω να πείσω ορισμένους γιατρούς ότι δεν είμαι ένας άνθρωπος που περιφέρεται στους διαδρόμους και φαντάζεται καταστάσεις. Ωστόσο, ακολούθησα το ένστικτό μου, το οποίο δεν με διέψευσε ούτε μία φορά. Αυτό ήταν που μας βοήθησε και τελικά όλα εξελίχθηκαν καλά. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ευαγγελισμού. Κάθε μέρα πήγαινα από τις 8 το πρωί και έφευγα αργά το βράδυ. Το πρώτο θαύμα έγινε την 1η Μαΐου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια μίλησε και για την πορεία της υγείας του συζύγου της, λέγοντας: «Έχει επανέλθει πλήρως, έχει ξαναβρεί τις δυνάμεις του, στέκεται όρθιος, μιλάει φυσιολογικά και μπορεί να κάνει τα πάντα. Παράλληλα συνεχίζει τις φυσιοθεραπείες του».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου εξομολογήθηκε επίσης ότι επέλεξε να μην επιτρέψει στα παιδιά τους να επισκεφθούν τον πατέρα τους στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς ήθελε να τον αντικρίσουν όταν πλέον θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση.