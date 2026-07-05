Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά τη σοβαρή περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του πραγματοποίησε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου.

Το βράδυ του Σαββάτου 4 Ιουλίου, το ζευγάρι έδωσε το «παρών» σε κοινωνική εκδήλωση, πραγματοποιώντας την πρώτη κοινή του έξοδο μετά την περιπέτεια που πέρασε ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Advertisement

Advertisement

Ο Γιώργος Μυλωνάκης και η Τίνα Μεσσαροπούλου φωτογραφήθηκαν μαζί με τη δημοσιογράφο Μάρα Ζαχαρέα και τον Θοδωρή Ρουσόπουλο, με το στιγμιότυπο να δημοσιεύεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου επέστρεψε προκειμένου να ευχαριστήσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που τον φρόντισε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Όπως είχε γράψει σε ανάρτησή του: «Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου. Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου».

Σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας του, στο πλευρό του βρισκόταν η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία είχε συγκινήσει όταν μίλησε δημόσια για την πρώτη φράση που της είπε μόλις κατάφερε να επικοινωνήσει μετά τη νοσηλεία του.

Συγκεκριμένα, είχε αποκαλύψει: «Η πρώτη του κουβέντα, όταν μπορούσε πλέον να μιλήσει, ήταν “σε αγαπώ πολύ πολύ παιδί μου”».

Η περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε στις 15 Απριλίου, όταν υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος. Αρχικά νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Πλέον έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την καθημερινότητά του μετά την αποκατάστασή του.