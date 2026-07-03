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Η πρώτη φάση διάθεσης εισιτηρίων αφορά το διάστημα από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο, ενώ θα ακολουθήσουν επιπλέον κύκλοι πωλήσεων έως τον Ιανουάριο.

Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται από 27 έως 33 λίρες, με δωρεάν είσοδο για παιδιά κάτω των 16 ετών, ενισχύοντας τα έσοδα του μουσείου.

Η παρουσίαση του ιστορικού έργου στη Βρετανία αποτελεί μέρος συμφωνίας πολιτιστικής ανταλλαγής με τη Γαλλία, η οποία περιλαμβάνει τον δανεισμό σημαντικών βρετανικών κειμηλίων.

Το έργο, που αφηγείται την κατάκτηση της Αγγλίας το 1066, εκτίθεται στη χώρα για πρώτη φορά μετά από περίπου χίλια χρόνια.

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Η ιστορική Ταπισερί της Μπαγιέ προκαλεί πρωτοφανές ενδιαφέρον, καθώς χιλιάδες επισκέπτες σπεύδουν να εξασφαλίσουν εισιτήριο για την έκθεσή της στο Βρετανικό Μουσείο, με αποτέλεσμα οι ηλεκτρονικές ουρές να φτάσουν ακόμη και τις εννέα ώρες αναμονής, σύμφωνα με τον Guardian.

Το μουσείο, το οποίο θα φιλοξενήσει το μοναδικό αυτό έργο από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Ιουλίου 2027, δέχθηκε τεράστιο όγκο επισκέψεων στην ηλεκτρονική του πλατφόρμα, καθώς καταγράφηκαν περίπου 80.000 άτομα στην ηλεκτρονική ουρά από την πρώτη μέρα διάθεσης των εισιτηρίων.

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Παράλληλα, το μουσείο καλούσε το κοινό να επιδείξει υπομονή, επισημαίνοντας ότι, παρά τη μεγάλη καθυστέρηση, η διαδικτυακή κράτηση παρέμενε ταχύτερη επιλογή από την επικοινωνία με τις τηλεφωνικές γραμμές ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα οποία επίσης δέχονταν πρωτοφανή πίεση λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος.

Κατά τη διάρκεια της αναμονής, εμφανιζόταν το εξής μήνυμα στην οθόνη κάθε χρήστη: «Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε εξαιρετικά υψηλή ζήτηση. Η ηλεκτρονική κράτηση εξακολουθεί να είναι η προτεινόμενη επιλογή, ωστόσο ο χρόνος αναμονής μπορεί να φτάσει έως και τις εννέα ώρες».

Η πρώτη φάση διάθεσης των εισιτηρίων αφορά τις επισκέψεις από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο. Θα ακολουθήσουν ακόμη δύο κύκλοι πωλήσεων, τον Οκτώβριο και τον Ιανουάριο, ώστε να καλυφθεί το υπόλοιπο διάστημα της ιστορικής παρουσίας της ταπισερί στη Βρετανία, η οποία θα διαρκέσει έως τον Ιούλιο του 2027.

Η ταπισερί, μήκους περίπου 70 μέτρων, δημιουργήθηκε τον 11ο αιώνα και αφηγείται την ιστορία της κατάκτησης της Αγγλίας από τους Νορμανδούς και της Μάχης του Χέιστινγκς, κατά την οποία ο Γουλιέλμος ο Κατακτητής πήρε τον αγγλικό θρόνο από τον Χάρολντ Γκόντγουινσον και έγινε ο πρώτος Νορμανδός βασιλιάς της Αγγλίας, μέσα από 58 σκηνές στις οποίες περιλαμβάνονται 626 πρόσωπα (και 202 άλογα).

Οι τιμές των εισιτηρίων διαμορφώνονται στις 33 μέχρι 27 λίρες Αγγλίας ανάλογα με τις ώρες ζήτησης και επισκεψιμότητας, ενώ εκτιμάται ότι το Βρετανικό Μουσείο θα αποκομίσει έσοδα που ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 8,6 εκατομμύρια λίρες (περίπου 10,1 εκατομμύρια ευρώ) από τη συγκεκριμένη έκθεση.

Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, υπερασπίστηκε την τιμολογιακή πολιτική, σημειώνοντας ότι τα ακριβότερα εισιτήρια αφορούν τις ώρες αιχμής και ότι η δωρεάν είσοδος για τα παιδιά κρίθηκε απαραίτητη, ώστε η έκθεση να είναι προσβάσιμη σε νέους επισκέπτες.

Η άφιξη της Ταπισερί της Μπαγιέ στη Βρετανία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις της χρονιάς και συνδέεται στενά με τη στρατηγική πολιτιστικής διπλωματίας ανάμεσα σε Βρετανία και Γαλλία.

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Στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, σε αντάλλαγμα για τον δανεισμό της ταπισερί, το Βρετανικό Μουσείο θα παραχωρήσει επίσης υπό μορφή δανείου στα γαλλικά μουσεία της Καέν και της Ρουέν, αντικείμενα από τον αρχαιολογικό θησαυρό του πλοίου Σάτον Χου.

Με πληροφορίες από BBC, The Guardian

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