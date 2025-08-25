Καμπάνια με στόχο το μπλοκάρισμα του δανεισμού της περίφημης Ταπισερί της Μπαγιέ στο Λονδίνο, έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 52.000 υπογραφές. Η καμπάνια που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Γάλλου ιστορικού τέχνης Ντιντιέ Ρικνέρ στην πλατφόρμα Change.org, επικαλείται τις εκτιμήσεις ειδικών συντηρητών, σύμφωνα με τους οποίους, η μεταφορά της χιλίων ετών, ανεκτίμητης αξίας ταπισερί, θα μπορούσε να προκαλέσει φθορές στο κεντημένο λινό ύφασμα, ενώ καλεί τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να σταματήσει ένα «έγκλημα κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς».

«Είναι ήδη πολύ εύθραυστη. Υπάρχουν σχισίματα και τρύπες στο ύφασμα. Οποιαδήποτε κίνηση, οποιαδήποτε δόνηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά», δήλωσε ο Ρικνέρ στο Reuters. «Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς ένα εύθραυστο έργο τέχνης για διπλωματία».

Η περίφημη ταπισερί της Μπαγιέ επιστρέφει στη Βρετανία μετά από 900 χρόνια

Το Βρετανικό Μουσείο όπου θα εκτεθεί η Ταπισερί από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως τον Ιούνιο του 2027, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η ομάδα συντήρησης και διαχείρισης των συλλογών του διαθέτει εμπειρία στον χειρισμό και τη φροντίδα αυτού του είδους υλικού και ότι εν όψει της επικείμενης έκθεσης συνεργάζεται με συντηρητές στη Γαλλία.

Παρότι δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση για το πώς θα μεταφερθεί η ταπισερί, το France 24, μεταδίδει ότι ο Γάλλος αξιωματούχος ο οποίος επιβλέπει τον δανεισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι δεν είναι τόσο εύθραυστη ώστε να μην μπορεί να μεταφερθεί. Πρόσθεσε ότι μια μελέτη που διενεργήθηκε στις αρχές του 2025 κάνει λεπτομερείς συστάσεις σχετικά με τον χειρισμό και τη μεταφορά της. «Αυτή η μελέτη δεν δηλώνει σε καμία περίπτωση ότι η ταπισερί δεν μπορεί να μεταφερθεί», τόνισε ο Φιλίπ Μπελαβάλ, χωρίς ωστόσο, να αποκαλύψει τους συντάκτες της ή τα συμπεράσματά τους.

«Το υπουργείο Πολιτισμού [της Γαλλίας] ερευνά περαιτέρω όσον αφορά την αντοχή της ταπισερί στους κραδασμούς και τη δυνατότητα εξάλειψής τους κατά τη μεταφορά, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά», κατά τον Μπελαβάλ.

Η Σεσίλ Μπινέ, περιφερειακή σύμβουλος μουσείων στη Νορμανδία, δήλωσε σε ανάρτηση στο YouTube τον Φεβρουάριο του 2025 ότι η ταπισερί είναι «πολύ εύθραυστη» για να μετακινηθεί σε μεγάλες αποστάσεις, σημειώνοντας ότι οποιοσδήποτε περαιτέρω χειρισμός θα αποτελούσε «κίνδυνο για τη διατήρησή της».

Το μήκους εβδομήντα μέτρων λινό υφαντό -και μεγάλης αξίας ιστορικό ντοκουμέντο-, το οποίο εικάζεται ότι δημιουργήθηκε στο Κεντ, πιθανότατα κατά παραγγελία του επισκόπου Οντό της Μπαγιέ, αφηγείται μέσα από 58 σκηνές, στις οποίες περιλαμβάνονται 626 πρόσωπα (και 202 άλογα), την ιστορία της κατάκτησης της Αγγλίας από τη Νορμανδία και της μάχης του Χέιστινγκς το 1066, κατά την οποία ο Γουλιέλμος ο Κατακτητής πήρε τον αγγλικό θρόνο από τον Χάρολντ κόμη του Ουέσεξ και έγινε ο πρώτος Νορμανδός βασιλιάς της Αγγλίας.

Σημειώνεται ότι ο δανεισμός στο Λονδίνο επιτεύχθηκε χάρη σε συμφωνία μεταξύ του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Με πληροφορίες από Reuters, France 24