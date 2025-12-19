Περί τις 80 ελληνικές και αιγυπτιακές αρχαιότητες ταξίδεψαν από το Βρετανικό Μουσείο στο Μουσείο Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (CSMVS) στη Βομβάη, όπου και θα παραμείνουν σε έκθεση για τρία χρόνια.

Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα The Telegraph, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, δρ Νίκολας Κάλιναν, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «πολύ ωφέλιμη», προσθέτοντας ότι τα μουσεία οφείλουν να ασκούν «πολιτιστική διπλωματία».

Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται εν μέσω των συνεχιζόμενων διεκδικήσεων για επαναπατρισμό αρχαιοτήτων στις χώρες καταγωγής τους, με πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις τα Γλυπτά του Παρθενώνα και τα Χάλκινα του Μπενίν. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Daily Mail, το Βρετανικό Μουσείο αποφεύγει να δεσμευτεί ρητά στην «αποαποικιοποίηση», ενώ νομικά, ως γνωστόν, βάσει του Νόμου του 1963, δεν μπορεί να παραχωρήσει μόνιμα αντικείμενα της συλλογής του.

Το Βρετανικό Μουσείου υπό τη διεύθυνση του Κάλιναν επιδιώκει να εκτονώσει τις πιέσεις μέσω δανεισμών αρχαιοτήτων που προέρχονται από άλλες χώρες με μέγιστη διάρκεια τα τρία χρόνια.

Ο Νίκολας Κάλιναν, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα την Κίνα και τη Νιγηρία και σχεδιάζει ταξίδι στην Γκάνα, τόνισε ότι το εγχείρημα αυτό μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για συνεργασία με χώρες που ζητούν την επιστροφή των πολιτιστικών τους αγαθών.

«Δεν χρειάζεται να φέρεις σε δύσκολη θέση τη δική σου χώρα για να κάνεις κάτι θετικό με μια άλλη χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι αυτό το «μοντέλο συνεργασίας», αντί μιας λογικής «όλα ή τίποτα» -απευθυνόμενος ενδεχομένως στην Ελλάδα;- μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα θετικό και καινοτόμο. Όπως διευκρίνισε, «Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δεν μπορείς ποτέ να εφαρμόσεις τα ίδια κριτήρια σε δύο διαφορετικούς πολιτισμούς, χώρες ή περιοχές. Κάποια είναι πιο δύσκολα από άλλα. Αλλά εξακολουθούμε να προσπαθούμε».

Ο δανεισμός στη Βομβάη αποτελεί τη μεγαλύτερη συμφωνία του Βρετανικού Μουσείου με μη δυτικό μουσείο, καθώς και τη μεγαλύτερη παραχώρηση αρχαίων αντικειμένων προς την Ινδία. Παρότι η Ινδία -πρώην βρετανική αποικία- διεκδικεί την επιστροφή ιστορικών της θησαυρών, ο συγκεκριμένος δανεισμός του Βρετανικού Μουσείου περιλαμβάνει έργα και από άλλους πολιτισμούς.