Αν και όπως σημειώνει, πρόκειται για ένα δύσκολο ζήτημα, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Οσμπορν σε εκτενή του συνέντευξη στην εφημερίδα Sunday Times δηλώνει αισιόδοξος για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Η απάντηση του Οσμπορν, ο οποίος, μεταξύ άλλων, έχει χρηματίσει υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας στο συγκεκριμένο ζήτημα αιχμής είναι η εξής: «Πάντα έλεγα ότι αυτό είναι το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα του Μουσείου εδώ και 200 χρόνια. Οπότε πρέπει να είσαι λίγο ταπεινός όταν εμφανίζεσαι και λες ότι θα το λύσεις. Εξακολουθώ όμως να είμαι αρκετά αισιόδοξος».

Η κατακλείδα του ήταν σε τόνους αισιοδοξίας: «Αν όλοι αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με ανοιχτό μυαλό, υπάρχει περιθώριο προσέγγισης που να ικανοποιεί τόσο τις απολύτως κατανοητές απαιτήσεις του ελληνικού κράτους όσο και τις δικές μας απαιτήσεις και νόμους». Σύμφωνα με τον ίδιο, τέλος, «αν τελικά το πετύχουμε, θα έχουμε μερικά σπουδαία αντικείμενα να έρχονται εδώ».