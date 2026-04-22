Τεράστια ικανοποίηση επικρατεί στον ALPHA με τα ποσοστά τηλεθέασης που σημειώνουν οι πρωινές εκπομπές του σταθμού. Την Τρίτη, το Happy Day ανέβηκε στο 26,2% με την εκπομπή να αγγίζει στο δυναμικό κοινό το 35,1%, την ώρα της ζωντανής σύνδεσης με τον Δήμο Βερύκιο.

Στη συνέχεια, η «Super Κατερίνα» σημείωσε μία από τις καλύτερες επιδόσεις της για τη φετινή σεζόν με μέσο όρο 23,2%. Η εκπομπή του ALPHA άγγιξε μάλιστα το 26,9% στις 11:45, με όλες τις απέναντι εκπομπές να σημειώνουν μονοψήφια: 9% για τη Φαίη Σκορδά, και ισοπαλία με 7,4% για τον Γιώργο Λιάγκα και το δίδυμο Χατζίδου- Παύλου.

Advertisement

Advertisement

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης βρίσκεται προσωρινά στη θέση της Κατερίνας Καινούργιου. Η παρουσιάστρια του ALPHA αναμένεται να επιστρέψει τον Μάιο.

Πρωτιά και για το δελτίο του Αντώνη Σρόιτερ στον ALPHA

Το κεντρικό δελτίο του ALPHA έκοψε πρώτο το νήμα στο κοινό 18-54 με 14,9%, ενώ η Εύα Αντωνοπούλου στο OPEN (6,8%) βρέθηκε πάνω από τη Σία Κοσιώνη (6,2%). Την ίδια ώρα ο «Αδύναμος Κρίκος» με τη Μαρία Μπακοδήμου έκανε τον υψηλότερο μέσο όρο μέχρι σήμερα (6,1%).

Μια καλή μέρα είχε και η ΕΡΤ1 αφού η εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου με την Τζένη Μελιτά άγγιξε το 9,5%, ενώ το «Στούντιο 4» έφτασε μέχρι το 9,9%.

Τι συνέβη με τον Gio Kay και το J2US

Στον ALPHA μίλησε ο Gio Kay (Γιώργος Καραντώνης) μετά την αιφνίδια αποχώρησή του από το J2US λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το live- για την ακρίβεια είχε στείλει ένα μήνυμα στον Νίκο Κοκλώνη λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι του Σαββάτου λέγοντας ότι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με την οικογένειά του.

Ο πρώην παίκτης του Survivor, που θέλει, όπως λέει, μία μέρα να κυβερνήσει την Ελλάδα, έδειξε ενοχλημένος και με την coach του, επειδή αισθάνθηκε ότι τον ειρωνεύτηκε αλλά και με τον Λάκη Γαβαλά, ξεκαθαρίζοντας ότι αποχώρησε εξαιτίας ενός σοβαρού προβλήματος υγείας που ταλαιπωρεί στενό συγγενή του.

«Ενημέρωσα την παραγωγή του J2US δύο μέρες πριν το live και όχι, όπως είπε ο Νίκος Κοκλώνης, το μεσημέρι πριν το live. Είδα μια ειρωνική δήλωση της Αγγελικής Ηλιάδη που δεν μου άρεσε. Εγώ τη στήριζα 100% και σε αυτά που περνάει τώρα» ανέφερε ο Gio στο Happy Day του ALPHA.

«Ο Λάκης Γαβαλάς είπε ότι τους άφησα ξεκρέμαστους στο J2US, ενώ ήταν όλο αγκαλιές μαζί μου. Λάκη Γαβαλά, νομίζω ότι τώρα που ξέρεις τι γίνεται, θα νιώθεις πολύ άσχημα και μου χρωστάς μια συγγνώμη».

Advertisement

Οι πηγές της HuffPost όμως παρουσιάζουν όμως μία αρκετά διαφορετική εκδοχή της αλήθειας. «Πρώτον ο Gio Kay ήταν ο πιο ασυνεπής παίκτης στις πρόβες του J2US και μάλιστα η Αγγελική Ηλιάδη τον είχε καλύψει αρκετές φορές στην Παραγωγή» αναφέρουν χαρακτηριστικά. «Μάλιστα την Πέμπτη σηκώθηκε και έφυγε από την πρόβα τζενεράλε επειδή δεν ήθελε να περιμένει αφήνοντας μόνη της την coach του- και αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε με αποτέλεσμα η ίδια να έχει κάθε φορά μεγάλο άγχος για το τελικό αποτέλεσμα.

Άλλες πληροφορίες λένε ότι ο Gio Kay είχε ήδη ανακοινώσει μέσα από τα social του ότι την επόμενη Κυριακή θα βρίσκεται στην Αμερική για επαγγελματικούς λόγους κάτι που προφανώς δεν μπορούσε να συμβεί αν το προηγούμενο βράδυ τραγουδούσε ζωντανά στο J2US.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Αγγελική Ηλιάδη θα επιστρέψει το Σάββατο στο J2US με παρτενέρ τον Μιχάλη Ιατρόπουλο.

Advertisement