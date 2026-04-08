«Σε μια συνέντευξη δεν κάνουμε ριάλιτι, δεν εκθέτουμε έτσι τους ανθρώπους» δηλώνει ιδιαίτερα ενοχλημένη η πρώην παίκτρια του My Style Rocks, Αμάντα Μανωλάκου μετά την προβολή δηλώσεών της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Μ. Τετάρτης.

Η Αμάντα Μανωλάκου είχε προκαλέσει μεγάλη αίσθηση όταν είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη που είχε δώσει πριν από λίγα χρόνια με τη σκλήρυνση κατά πλάκας. «Και εγώ από ριάλιτι βγήκα, ποια είμαι να κατακρίνω ξαφνικά ανθρώπους με μεγάλη πορεία στον χώρο τους; Το ριάλιτι το αφήνω στο πλατό, στην κανονική ζωή δεν είμαι καθόλου αιχμηρή».

Σύμφωνα με την Αμάντα Μανωλάκου, η πρωινή εκπομπή του ALPHA την προσέγγισε με αφορμή τα πετυχημένα βίντεο που κάνει τον τελευταίο καιρό στο TikTok όπου παρουσιάζει συνταγές ομορφιάς με φυσικά προϊόντα που έχουν οι περισσότεροι στο σπίτι τους. Η δραστηριότητά της όμως αυτή «κόπηκε» τελείως στο μοντάζ και αυτό που φάνηκε περισσότερο ήταν μια αυστηρή αυστηρή κριτική σε πρόσωπα της τηλεόρασης, ανάμεσά τους ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και οι οικοδέσποινες του Real View.

«Αυτό που είπα ήταν ότι η εκπομπή του Γιάννη Τσιμιτσέλη ξεκίνησε στραβά, επειδή απομάκρυναν πρώτα το δίδυμο Κουρδή- Ρέβη, έπρεπε να τον έχουν βοηθήσει περισσότερο επαγγελματίες δημοσιογράφοι» ξεκαθαρίζει η Αμάντα Μανωλάκου. «Δεν έφταιγε εκείνος. Έχει το άστρο του ηθοποιού, αλλά δεν τον στήριξαν ώστε να φανεί το άστρο του ως παρουσιαστής. Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να τον μειώσω».

Αμάντα Μανωλάκου: «Ταυτίζομαι περισσότερο με την Έλενα Χριστοπούλου και την Ελίνα Παπίλα»

«Για το Real View μιλούσαμε 10 λεπτά και έπαιξαν λίγα δευτερόλεπτα» συνεχίζει η Αμάντα Μανωλάκου. «Ανάμεσα σε όσα είπα και πραγματικά πιστεύω ήταν ότι η καθεμία ξεχωριστά είναι υπέροχη αλλά ο συνδυασμός τους δεν λειτουργεί. Ειδικά η Έλενα Χριστοπούλου και η Ελίνα Παπίλα μου αρέσουν περισσότερο γιατί προσπαθούν να σβήσουν τις “φωτιές” που ανάβουν η Σοφία Μουτίδου και η Δάφνη Καραβοκύρη».

Η 39χρονη content creator ισχυρίζεται επίσης ότι «το Real View μου αρέσει περισσότερο από τότε που μεταφέρθηκε στη μεσημεριανή ζώνη. Και αυτό το είπα στη συνέντευξη αλλά δεν ακούστηκε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Στέφανο Κωνσταντινίδη που προσπάθησε να με στηρίξει σε αντίθεση με ένα άλλο πρόσωπο εκεί που δεν εκφράστηκε καθόλου ωραία αν και με γνωρίζει».

H Αμάντα Μανωλάκου με τις συμπαίκτριές της στο προτελευταίο My Style Rocks, Ελεάνα Δαρίβα, Διονυσία Κουκίου και Χριστίνα Μπίτα.