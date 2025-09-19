Στο στόχαστρο εκπομπών και παρουσιαστών έχει βρεθεί το όνομα του Γιάννη Τσιμιτσέλη τις τελευταίες μέρες, όσο και αν εκείνος έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι δεν γνώριζε για τη νομική, πλέον, διαμάχη του ΣΚΑΪ με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή, όταν συμφώνησε να έχει τον ρόλο του συντονιστή στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

Η ανάθεση της εκπομπής στον Γιάννη Τσιμτσέλη, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ευλαμπίας Ρέβη που είχε προτείνει στο κανάλι να έχει ακριβώς την ίδια θέση από το στούντιο μιας και δεν μπορούσε πλέον να ταξιδεύει για προσωπικούς λόγους, με τον συμπαρουσιαστή της να παίρνει το μέρος και να αρνείται να συμμετέχει στις δημοσιογραφικές αποστολές της εκπομπής.

Αν και η παρουσία του Γιάννη Τσιμιτσέλη φαίνεται πως έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς στο κομμάτι της τηλεθέασης- σημειώνει υψηλότερα ποσοστά από τις εκπομπές του Κώστα Τσουρού και της Τατιάνας Στεφανίδου-, οι κριτικές, δικαιολογημένα, δεν τον ευνοούν, καθώς η εκπομπή παραμένει δημοσιογραφική και όχι ψυχαγωγική. Ο ίδιος δείχνει πως δυσκολεύεται ακόμα να προσαρμοστεί στον νέο του ρόλο, που χρειάζεται πολύ διάβασμα, μεγάλη εμπειρία και αρκετά αντανακλαστικά.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ήταν από τους πρώτους που άσκησε κριτική- χωρίς ίχνος εμπάθειας αλλά με επιχειρήματα- στον Γιάννη Τσιμιτσέλη, με τον οποίο διατηρεί φιλική σχέση εδώ και πολλά χρόνια. Ο ηθοποιός αντέδρασε μέσω μηνύματος, ενώ όταν ο πρώτος προσπάθησε να του μιλήσει, τον αγνόησε, γεγονός που ενόχλησε πολύ τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Δηλώσεις από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη φιλοξένησε και η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα το πρωί της Παρασκευής. Εκεί έμαθε πως και ο Άρης Καβατζίκης δεν είχε εκφραστεί κολακευτικά σχετικά με τον νέο του ρόλο για να πάρει την «πληρωμένη» απάντηση ότι και εκείνος συμμετείχε τα τελευταία χρόνια στην εκπομπή της Δανάης Μπάρκα, που είναι ηθοποιός και δεν είχε παρουσιάσει ξανά εκπομπή.

Η παραπάνω δήλωση φαίνεται πως αδικεί τον Άρη Καβατζίκη καθώς συμμετείχε σε μια εκπομπή ψυχαγωγικού χαρακτήρα, ενώ το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» έχει ταυτότητα καθαρά δημοσιογραφική- τουλάχιστον αυτό θέλει να είναι.