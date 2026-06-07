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Πληρωμές θα γίνουν εντός του Ιουνίου, αλά και τον επόμενο μήνα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι ισχύει για τον Αύγουστο; Ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά ένας μήνας με ελάχιστες έως μηδενικές πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η περίοδος αυτή αξιοποιείται συνήθως για διασταυρωτικούς ελέγχους, προετοιμασία των προκαταβολών και συστημικές αναβαθμίσεις ενόψει του φθινοπώρου.

Eιδικότερα, για τον Ιούνιο του 2026, η ΑΑΔΕ έχει προγραμματίσει συνολικές πληρωμές ύψους 509,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν κατ’ εκτίμηση 477.890 δικαιούχους. Οι βασικές κατηγορίες ενισχύσεων περιλαμβάνουν:

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Βασική, Αναδιανεμητική, Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας (Young), Συνδεδεμένες και Οικολογικά 2025: Αφορά τη μερίδα του λέοντος με 397,2 εκατ. ευρώ για 390.000 παραγωγούς.

Εξισωτική, Σπάνιες Φυλές (Αυτόχθονες) και Βιολογικά 2025: Προβλέπεται ποσό 68,5 εκατ. ευρώ για 26.305 δικαιούχους.

Ευζωία Χοίρων (Ανειλημμένες 2024 & 2025): Πληρωμές 16 εκατ. ευρώ σε 105 δικαιούχους.

Δάσωση και Νιτρορύπανση (Ενστάσεις 2025): Ποσό 15,3 εκατ. ευρώ για 14.180 παραγωγούς.

Μικρά Νησιά Αιγαίου (ΜΝΑ) 2025 και ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ 2025: Συνολικές ενισχύσεις ύψους 12,5 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, μέσα στον Ιούνιο θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για τα Λιπάσματα (για την περίοδο 3-4/2026), καθώς και για το de minimis Μηδικής κατά το τρίτο δεκαήμερο του μήνα. Για τον Ιούνιο του 2026, η ΑΑΔΕ έχει προγραμματίσει συνολικές πληρωμές ύψους 509,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν κατ’ εκτίμηση 477.890 δικαιούχους.

Από κει και πέρα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό πληρωμών, τον Ιούλιο 2026 θα γίνουν οι ακόλουθες πληρωμές σε παραγωγούς:

M23-Φυσικές Καταστροφές 2024 (Συμπληρωματική) Βιολογικά Αγροπεριβαλλοντικά Δάσωση Νιτρορύπανση 2024 Εξισωτική Σπάνιες Φυλές Βιολογικά Κομφούζιο 2024 Βασική Ενίσχυση Αναδιανεμητική Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας (Young) Συνδεδεμένα Καθεστώτα 2024.