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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση για τον χαρακτηρισμό της κυβέρνησης ως υποδίκων και κατήγγειλε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εμπλοκή σε εσωτερικούς κομματικούς ανταγωνισμούς.

Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για τους τέσσερις διωκόμενους βουλευτές και προαναγγέλλουν τη συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για τοξικότητα και λαϊκισμό, τονίζοντας την ανάγκη προσεκτικής στάσης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η κυβέρνηση θέτει ως κύριο στόχο την επίτευξη αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές και απορρίπτει σενάρια συνεργασίας με συγκεκριμένους πολιτικούς σχηματισμούς.

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Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης άνοιξε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η είδηση ότι μπαίνει στο αρχείο η υπόθεση για εννέα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ότι τελικά τέσσερις βουλευτές κατηγορούνται σε βαθμό πλημμελήματος προκάλεσε νέα κόντρα. Με την κυβέρνηση όμως αυτή τη φορά να βγαίνει στην αντεπίθεση.

Το κυβερνητικό «κατηγορώ» κατά της αντιπολίτευσης και οι αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Τον τόνο τον έδωσε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τοποθετήθηκε στη συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ ασκώντας σφοδρή κριτική κατά της αντιπολίτευσης. Όταν είχε αποκαλυφθεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ -που είχε βαρύ πολιτικό τίμημα για το κυβερνών κόμμα- σύσσωμη η αντιπολίτευση έκανε λόγο για «κυβέρνηση υποδίκων».

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«Έντιμοι πολιτικοί επί βδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν «κυβέρνηση υποδίκων». Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες;», τόνισε ο πρωθυπουργός ενώ στο στόχαστρο του, εκτός από την αντιπολίτευση, βρέθηκε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.»

Η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Η αντιπολίτευση έκρινε ένοχους όλους τους εμπλεκόμενους χωρίς να υπολογίσει το τεκμήριο της αθωότητας και πριν καν αποφανθεί η Δικαιοσύνη. Αυτό τονίζουν όλα τα κυβερνητικά στελέχη που τοποθετήθηκαν για το θέμα ενώ η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι και οι τέσσερις βουλευτές για τους οποίους ασκείται δίωξη -οι Κώστας Σκρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκώρος και Μάξιμος Σενετάκης- τελικά θα αθωωθούν. Μάλιστα και οι τέσσερις ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης ενώ και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε την συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας ότι «ισχύει και για τους 4 το τεκμήριο αθωότητας, άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις εκλογές».

Την κριτική κατά της αντιπολίτευσης συνέχισε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ο οποίος μιλώντας χθες (16/7) στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΝΕ ανέφερε ότι «επικράτησε η γνωστή τοξικότητα και εχθροπάθεια. Δεν υπήρξε καμία προσοχή στους χαρακτηρισμούς» προσθέτοντας ότι στην αντιπολίτευση έχουν γίνει πολλές περισσότερες άρσεις ασυλίας βουλευτών. «Στην αντιπολίτευση είναι τρεις φορές περισσότεροι, για εικαζόμενα πλημμελήματα αλλά και κακουργήματα. Δεν θα μπορούσαμε εμείς να λέμε ότι είναι αντιπολίτευση υποδίκων; Δεν το κάνουμε επειδή δεν είμαστε σαν εκείνους. Οι εξαλλοσύνες δεν είναι σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Παραπέμπουν σε ταραγμένες εποχές, πριν από τη δικτατορία», είπε μεταξύ άλλων ο Κωστής Χατζηδάκης ενώ άφησε και αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας λέγοντας ότι «για θέματα που δημιουργούν εντυπώσεις και μπορούν να επηρεάσουν το δημόσιο βίο, η Ευρωπαϊκή εισαγγελία οφείλει να είναι προσεκτική.»

Η μάχη κατά του λαϊκισμού και η αισιοδοξία για αυτοδυναμία

Η εξέλιξη της υπόθεσης δημιουργεί πλέον νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό και ανεβάζει πάλι τους τόνους. Η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση για λαϊκισμό, ενώ κυβερνητικά στελέχη υπενθυμίζουν και τα όσα έλεγαν κάποια κόμματα για την υπόθεση των Τεμπών περί ξυλολίου και άλλων θεωριών που όμως δεν αποδείχθηκαν στην πράξη.

Τη μάχη κατά του λαϊκισμού ανέδειξε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες το βράδυ στην Πνύκα, στο πλαίσιο εκδήλωσης. Το πολιτικό μήνυμα του πρωθυπουργού ήταν ότι «μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρώος, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου», κάτι που όπως είπε έχει πράξει η κυβέρνηση ενώ εκτίμησε ότι «έχουμε καλές πιθανότητες να επανεκλεγούμε».

Τα σενάρια για συνεργασία της ΝΔ με άλλο κόμμα

Ρεαλιστικός στόχος λοιπόν για την κυβέρνηση είναι η τρίτη θητεία με αυτοδυναμία, ένας στόχος που «πολιτικά είναι μονόδρομος», όπως τον χαρακτήρισε ο Παύλος Μαρινάκης στο μπρίφινγκ. Όσο για το ενδεχόμενο να χρειαστεί τελικά συνεργασία με άλλο κόμμα για τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές, ο κ. Μαρινάκης εξήγησε γιατί δεν μπορεί να υπάρξει με τον Αντώνη Σαμαρά -εφόσον βέβαια ο πρώην πρωθυπουργός κάνει κόμμα- απέρριψε κάθε ενδεχόμενο για σχηματισμό κυβέρνησης με τον Κυριάκο Βελόπουλο ή την Αφροδίτη Λατινοπούλου και είπε ότι θα μπορούσαν να γίνουν συζητήσεις μόνο με το ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου και της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά. «Αλλά τώρα, τι να πούμε για το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη; Τη ρητορική του, τις θέσεις του, τις ανέξοδες και ακοστολόγητες υποσχέσεις του; Μακάρι να επιστρέψει στο παρελθόν αυτό και με τις πολλές διαφορές που έχουμε, να επανέλθει στη λογική.»