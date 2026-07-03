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Το δικαστήριο αναβάθμισε το σκέλος της υπεξαγωγής εγγράφου σε κακούργημα, παραπέμποντας τη συγκεκριμένη κατηγορία στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων λόγω ύψους της οικονομικής ζημίας.

Κατά την απόφαση, οι κατηγορούμενοι παρέλειψαν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους παρά τις ενδείξεις για συστηματική απάτη στις αγροτικές ενισχύσεις και τα βοσκοτόπια.

Το δικαστήριο αναγνώρισε κατά πλειοψηφία στους δύο πρώην αξιωματούχους του ΟΠΕΚΕΠΕ το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση.

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Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε ενόχους δύο πρώην ανώτατα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ για πλημμεληματικές πράξεις που σχετίζονται με τους ελέγχους των αγροτικών ενισχύσεων και το αποκαλούμενο «πόρισμα Τυχεροπούλου», ενώ παράλληλα αναβάθμισε το σκέλος της υπεξαγωγής εγγράφου σε κακούργημα.

Πρόκειται για τον πρώην πρόεδρο του οργανισμού και πολιτευτή της ΝΔ, Δημήτρη Μελά, και την πρώην διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, Αθανασία Ρέππα, οι οποίοι καταδικάστηκαν για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος.

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Ως προς την υπεξαγωγή εγγράφου, το δικαστήριο έκρινε εαυτό αναρμόδιο, παραπέμποντας την υπόθεση στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, καθώς η πράξη χαρακτηρίστηκε κακουργηματική λόγω της φερόμενης ζημίας που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Το σκεπτικό της απόφασης

Σε μια εκτενή ανακοίνωση του σκεπτικού, με το οποίο υιοθετήθηκε η εισαγγελική πρόταση, η πρόεδρος του δικαστηρίου ανέφερε τα εξής:

«Μετά από μία πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο πείστηκε ότι αποδείχθηκε πως το 2018 παρουσιάστηκε μια εντυπωσιακή αύξηση στους αριθμούς των βοσκοτοπιών όπως έχει επισημάνει και η κατηγορούμενη Αθ. Ρέππα, ενώ υπήρχαν υποψίες για συστηματική απάτη και διοχέτευση κονδυλίων μέσω μηχανισμών σε παραγωγούς».

«Μέσω αυτού του περιβάλλοντος ο νέος τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρ. Βάρρας αναλαμβάνει και δίνει εντολή ελέγχου δυνάμει της οποίας η Παρασκευή Τυχεροπουλου κατέγραψε τα ευρήματα της και κατέθεσε αναφορά. Σε αυτό το περιβάλλον και έχοντας γνώση των προβλημάτων που μαρτυρούν γνώση των Μελά και Ρέππα, οι δύο κατηγορούμενοι σύμφωνα με τη δικανική πεποίθηση του δικαστηρίου δεν τέλεσαν τις πράξεις που όφειλαν να τελέσουν» σημείωσε.

Και κατέληξε: «Το δικαστήριο διαχωρίζει τη δικογραφία με χωρισμό πρώτη πράξη από τις λοιπές πράξεις. Κηρύσσει καθ’ ύλην αναρμόδιο για την πρώτη πράξη καθότι πρόκειται για κακουργηματική πράξη γιατί το συνολικό οφείλεις βλάβης υπολογίζεται άνω των 120.000 ευρώ και παραπέμπει την πράξη στο αρμόδιο δικαστήριο που είναι Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Τέλος, κρίνει ομόφωνα ενόχους τους κατηγορούμενους για υπόθαλψη εγκληματία και για παράβαση καθήκοντος ένοχους ομόφωνα ενόχους για μερικότερες πράξεις».

Έντονη ήταν η αντίδραση μελών του ακροατηρίου που φώναξαν προς το δικαστήριο ότι πρόκειται για «άδικη απόφαση».

Τα ελαφρυντικά

Το δικαστήριο αναγνώρισε την ελαφρυντική περίσταση του πρότερου σύννομου βίου σε αμφότερους τους κατηγορούμενους κατά πλειοψηφία (2-1) μειοψηφούσης της εκ δεξιών συνέδρου που είχε την άποψη ότι έπρεπε να απορριφθεί η αναγνώριση του ελαφρυντικού. Νωρίτερα, ο καταδικασθέντες ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών, αίτημα για το οποίο ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την απόρριψη τους.

«Η ελαφρυντική περίσταση του πρότερου σύννομου βίου, πρέπει να αποκλειστεί στην συγκεκριμένη περίπτωση. Οι κατηγορούμενοι με τις πράξεις τους, καθημερινά υπέθαλπταν 80 εγκληματίες, για χρονικό διάστημα ενός έτους και οκτώ μηνών. Οι πράξεις τους είχαν διεθνές αντίκτυπο σε ευρωπαικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αξιοπιστία της χώρας μας, στην ευρωπαική ένωση» τόνισε ο εισαγγελικός λειτουργός.