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Με την καταδίκη των 57 από τους 58 κατηγορούμενους ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος της δίκης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορά παραγωγούς από την Κρήτη οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι εισέπραξαν αχρεωστήτως ευρωπαϊκές ενισχύσεις.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε κατά πλειοψηφία αθώα μία μόνο κατηγορούμενη, δεχόμενο ότι είχε εξαλειφθεί το αξιόποινο της πράξης, καθώς επέστρεψε με τόκους τα περίπου 30.000 ευρώ που είχε λάβει.

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Για ορισμένους από τους καταδικασθέντες το δικαστήριο προχώρησε σε μεταβολή της κατηγορίας, ενώ διόρθωσε προς τα κάτω και τα ποσά των επιδοτήσεων που αποδίδονταν στο αρχικό κατηγορητήριο.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά ως βοσκότοπους ή καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου, προκειμένου να λάβουν παράνομα ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κανείς από τους καταδικασθέντες δεν παρέστη στη δικαστική αίθουσα, εκπροσωπούμενοι όλοι από τους συνηγόρους τους, οι οποίοι ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Η δίκη διακόπηκε για την 1η Ιουλίου, οπότε το δικαστήριο θα αποφασίσει για τα ελαφρυντικά και τις ποινές που θα επιβληθούν.