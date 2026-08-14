Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η 14η Αυγούστου σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου boknal, καθώς αποτελεί την τελευταία ημέρα πριν την επιβολή καθολικής απαγόρευσης στην εκτροφή και πώληση σκύλων για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η πλειονότητα των πολιτών στηρίζει την απαγόρευση, έχοντας στραφεί πλέον στην υιοθεσία κατοικιδίων και σε εναλλακτικές διατροφικές συνήθειες.

Περισσότερες από 5.600 επιχειρήσεις επηρεάζονται από τον νόμο, ενώ η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να προσφέρει οικονομική και συμβουλευτική υποστήριξη στους επαγγελματίες που πλήττονται.

Πολλοί εστιάτορες έχουν ήδη αντικαταστήσει το κρέας σκύλου με άλλες επιλογές, όπως η σούπα από μαύρη κατσίκα, προσαρμοζόμενοι στα νέα δεδομένα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Παρασκευή 14 Αυγούστου σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου του «boknal», δηλαδή των τριών πιο θερμών ημερών του καλοκαιρίου στη Νότια Κορέα, σύμφωνα με το παραδοσιακό σεληνιακό ημερολόγιο.

Το τελευταίο καλοκαίρι με κρέας σκύλου στη Νότια Κορέα

Για γενιές, οι Κορεάτες κατανάλωναν σούπες κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών για να αντιμετωπίσουν την αφόρητη ζέστη. Ανάμεσα σε αυτές, η Samgyetang (κοτόσουπα με τζίνσενγκ) και η Boshintang (σούπα με κρέας σκύλου) είχαν την τιμητική τους, γιατί οι άνθρωποι πίστευαν ότι τους ενδυνάμωνε απέναντι στις υψηλές θερμοκρασίες.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, το «boknal» φέτος έχει διαφορετική βαρύτητα, γιατί θα είναι η τελευταία ημέρα πριν εφαρμοστεί η καθολική απαγόρευση εκτροφής, σφαγής, διανομής και πώλησης σκύλων για ανθρώπινη κατανάλωση. Εάν κάποιος καταναλώσει κρέας σκύλου μετά την έναρξη του μέτρου, μπορεί να αντιμετωπίσει ποινές φυλάκισης και χρηματικά πρόστιμα.

Όπως αναφέρει το Reuters, στην αγορά Moran της πόλης Seongnam, κοντά στη Σεούλ, τα τραπέζια γέμισαν την Παρασκευή. Ωστόσο, η εικόνα δεν θύμιζε τις εποχές κατά τις οποίες η περιοχή αποτελούσε το σημαντικότερο κέντρο εμπορίας κρέατος σκύλου στη χώρα.

In South Korea, some savour last season of legal dog meat https://t.co/J0qO5Zr4Oa https://t.co/J0qO5Zr4Oa — Reuters (@Reuters) August 14, 2026

Αν και οι δρόμοι γέμισαν από κόσμο την ώρα του μεσημεριανού, η πλειονότητα των εστιατορίων έχει ήδη στραφεί σε εναλλακτικές επιλογές, όπως η σούπα από μαύρη κατσίκα. Όσοι ελάχιστοι πελάτες εξακολουθούν να παραγγέλνουν το παραδοσιακό πιάτο είναι κατά κύριο λόγο ηλικιωμένοι.

«Πλέον η αγορά έχει ερημώσει. Από έναν ζωντανό εμπορικό κόμβο, μετατραπήκαμε σε μια πόλη ηλικιωμένων», δηλώνει ο Kim Yong-book, πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων της Αγοράς Moran, ο οποίος εργάζεται στην περιοχή για περισσότερα από 40 χρόνια.

Η άποψη της κοινής γνώμης

Η απαγόρευση της κατανάλωσης κρέατος σκύλου έχει γίνει αποδεχτή από τους περισσότερους πολίτες. Η αύξηση της υιοθεσίας κατοικιδίων και η ευαισθητοποίηση γύρω από την ευημερία των ζώων έχουν αλλάξει τη στάση της κοινής γνώμης προς σε αυτό το θέμα.

Advertisement

90% των πολιτών δήλωσαν σε δημοσκόπηση του 2024 ότι δεν προτίθενται να καταναλώσουν κρέας σκύλου στο μέλλον, ενώ 80% εξέφρασαν ότι τάχθηκαν υπέρ της απαγόρευσης. Σχέδον όλοι οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ανέφεραν ότι δεν είχαν καταναλώσει σχετικό πιάτο κατά το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, περισσότερες από 5.600 επιχειρήσεις επηρεάζονται από τη νέα νομοθεσία, με τις περισσότερες φάρμες εκτροφής να έχουν ήδη κλείσει.

Reuters

Για πολλούς ηλικιωμένους επιχειρηματίες, όμως, η αλλαγή δεν είναι απλή. Η στροφή στη σούπα μαύρης κατσίκας, που επίσης προβάλλεται ως παραδοσιακό «τονωτικό» φαγητό, δεν έχει αναπληρώσει πλήρως τις χαμένες πωλήσεις.

Advertisement

Για τους παλαιότερους ιδιοκτήτες εστιατορίων, η μετάβαση προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα.

Ο Lee Kang-chun, ο οποίος υπηρετεί το επάγγελμα εδώ και 37 χρόνια, αναγνωρίζει ότι η κατάργηση της συνήθειας αυτής βελτιώνει την εικόνα που προβάλλει η χώρα στο εξωτερικό, αλλά δεν θα είναι εύκολο να την αποδεχθούν οι ηλικιωμένοι πελάτες.

Από την πλευρά των καταναλωτών, ο 69χρονος Yoo Jin-sam, δηλώνει ότι αποδέχεται την απόφαση της πολιτείας, αν και θα του λείψει να καταναλώνει κρέας σκύλο. Αντίθετα, ο 71χρονος Kim Jin-suk αντιμετωπίζει την αλλαγή με ψυχραιμία: «Απλώς θα φάω κάτι άλλο», είπε χαρακτηριστικά.

Η νοτιοκορεατική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να παράσχει οικονομική και συμβουλευτική υποστήριξη στους επηρεαζόμενους αγρότες, διανομείς και εστιάτορες, προκειμένου οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν.

Advertisement

Υπενθυμίζουμε ότι ο νόμος που ψηφίστηκε το 2024 στόχευε να τερματίσει την μακραίωνη πρακτική της κατανάλωσης κρέατος σκύλου, η οποία πλέον δεν είναι δημοφιλής, ιδιαίτερα στους νέους της χώρας.

Ακτιβιστές λένε πως οι περισσότεροι σκύλοι θανατώνονται με ηλεκτροσόκ ή απαγχονίζονται για το κρέας τους, αν και εκτροφείς και έμποροι ισχυρίζονται πως έχει γίνει πρόοδος και η θανάτωσή τους είναι πλέον πιο ανθρώπινη.

Η υποστήριξη για την απαγόρευση αυξήθηκε υπό τον πρόεδρο Γιουν Σουκ Γέολ, έναν φιλόζωο που έχει υιοθετήσει έξι σκύλους και οκτώ γάτες με την πρώτη κυρία Κιμ Κέον Χι, η οποία επίσης επικρίνει κατηγορηματικά την κατανάλωση κρέατος σκύλου.

Advertisement

Advertisement