Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δικαστήριο της Νότιας Κορέας διέταξε τον πρόεδρο του επιχειρηματικού ομίλου SK Group, Τσέι Τάι Γουόν, να καταβάλει 944 δισεκατομμύρια γουόν στην πρώην σύζυγό του, Ρο Σο Γέονγκ.

Το ποσό αυτό αποτελεί μέρος της δικαστικής διαμάχης για τη διανομή της περιουσίας του ζευγαριού, έπειτα από 35 χρόνια γάμου και την αποκάλυψη εξωσυζυγικής σχέσης του επιχειρηματία.

Η παρούσα δικαστική απόφαση είναι χαμηλότερη από την αρχική του 2024, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ορισμένα κεφάλαια που αποκτήθηκαν παράνομα δεν αποτελούν μέρος της κοινής περιουσίας.

Η νομική πλευρά του Τσέι Τάι Γουόν εξέφρασε τη λύπη της για την κατάσταση και ανακοίνωσε ότι θα μελετήσει προσεκτικά το περιεχόμενο της απόφασης πριν τοποθετηθεί περαιτέρω.

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Νέα εξέλιξη σημειώθηκε σε ένα από τα ακριβότερα διαζύγια στην ιστορία, καθώς δικαστήριο της Νότιας Κορέας αποφάσισε ότι ο πρόεδρος του επιχειρηματικού κολοσσού SK Group, Τσέι Τάι Γουόν, θα πρέπει να καταβάλει στην πρώην σύζυγό του, Ρο Σο Γέονγκ, αποζημίωση-μαμούθ.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, η Ρο Σο Γέονγκ θα λάβει 944 δισεκατομμύρια γουόν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 644 εκατομμύρια δολάρια. Η υπόθεση, που τα μέσα ενημέρωσης της Νότιας Κορέας έχουν χαρακτηρίσει ως το «διαζύγιο του αιώνα», δεν έχει ακόμη τελεσιδικήσει. Παρόλα αυτά, το ποσό που επιδικάστηκε είναι χαμηλότερο από εκείνο της αρχικής απόφασης του 2024, όταν ο Τσέι είχε υποχρεωθεί να καταβάλει στη Ρο 1,38 τρισεκατομμύρια γουόν, δηλαδή περίπου 908 εκατομμύρια δολάρια.

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Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια, όταν ο γάμος του ζευγαριού κατέρρευσε μετά την αποκάλυψη ότι ο επιχειρηματίας είχε αποκτήσει παιδί με άλλη γυναίκα. Ο Τσέι και η Ρο ήταν παντρεμένοι επί 35 χρόνια, με τη διαμάχη να επικεντρώνεται κυρίως στη διανομή της τεράστιας περιουσίας τους.

SK Group's billionaire owner Chey Tae-won, whose fortune has been supercharged by the AI boom, was ordered to pay his former wife $643 million as a divorce settlement in a fresh court ruling that brings the acrimonious dispute closer to an end. Read more: https://t.co/lNgu5tIdaA… pic.twitter.com/xkmkRGkUgw July 24, 2026

Η πλευρά της Ρο είχε υποστηρίξει ότι ο Τσέι είχε ωφεληθεί σημαντικά από τον πατέρα της, Ρο Τάε-γου, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Νότιας Κορέας από το 1988 έως το 1993. Στην αρχική εκδίκαση της υπόθεσης, το δικαστήριο είχε κρίνει ότι ο πρώην πρόεδρος είχε παραχωρήσει στον Τσέι 30 δισεκατομμύρια γουόν από μυστικά πολιτικά κεφάλαια το 1991, γεγονός που οδήγησε στην επιδίκαση αποζημίωσης ύψους 1,38 τρισεκατομμυρίων γουόν.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Κορέας ανέτρεψε την απόφαση αυτή πέρυσι, κρίνοντας ότι τα συγκεκριμένα χρήματα είχαν αποκτηθεί παράνομα και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσαν να θεωρηθούν μέρος της κοινής περιουσίας του πρώην ζευγαριού. Ο Τσέι Τάι Γουόν ηγείται της SK Group, ενός από τους μεγαλύτερους οικογενειακούς επιχειρηματικούς ομίλους της Νότιας Κορέας, γνωστούς ως chaebols, οι οποίοι κατέχουν κυρίαρχη θέση στην οικονομία της χώρας. Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια και η τεχνολογία.

A South Korean appeals court ordered billionaire Chey Tae-won to pay his ex-wife roughly $645 million, bringing a potential end to the nation’s so-called “divorce of the century” https://t.co/SduTkKNgV3 — The Wall Street Journal (@WSJ) July 24, 2026

Κομβικό ρόλο στη διεθνή ανάπτυξη της SK Group διαδραματίζει η θυγατρική SK Hynix, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ημιαγωγών παγκοσμίως. Η εταιρεία προμηθεύει, μεταξύ άλλων, την Nvidia με chips που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC.

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Η SK Hynix βρέθηκε στο επίκεντρο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, με τη χρηματιστηριακή της αξία να ξεπερνά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας τον Μάιο. Παράλληλα, ο όμιλος άντλησε 26,5 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω μεγάλης εισαγωγής στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, της μεγαλύτερης που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ξένη εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του Τσέι δήλωσαν ότι ο επιχειρηματίας «λυπάται βαθιά καθώς η διαδικασία του διαζυγίου έχει προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους», προσθέτοντας πως θα τοποθετηθούν αναλυτικά αφού μελετήσουν προσεκτικά το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης.

Με πληροφορίες από Reuters

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