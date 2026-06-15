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Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι άνοιξε ένα ιδιαίτερα προσωπικό κεφάλαιο της ζωής της, μιλώντας για την ταραχώδη περίοδο που ακολούθησε το διαζύγιό της από τον παραγωγό ταινιών Σεμπάστιαν Μπερ-ΜακΚλαρντ. Σε ένα νέο, ιδιαίτερα αποκαλυπτικό δοκίμιό της, η 35χρονη μοντέλα και ηθοποιός περιγράφει την αλλαγή που βίωσε μετά τον χωρισμό, τις νέες γνωριμίες της και την προσπάθειά της να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της.

Η Ραταϊκόφσκι και ο Μπερ-ΜακΚλαρντ χώρισαν τον Ιούλιο του 2022, μετά από σχεδόν πέντε χρόνια γάμου, ενώ είχαν προηγηθεί έντονες φήμες περί απιστίας του. Το 2023, δημοσίευμα του Variety προχώρησε σε καταγγελίες για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά και ακατάλληλη συμπεριφορά απέναντι σε έφηβες, με τον ίδιο να έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.

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Η ίδια η Ραταϊκόφσκι φάνηκε να σχολιάζει έμμεσα την κατάσταση, όταν έκανε like σε ανάρτηση που έγραφε: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το μικρό κάθαρμα απάτησε την emrata».

Αντί να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, η Ραταϊκόφσκι ακολούθησε αντίθετη πορεία. Όπως γράφει στο δοκίμιό της που δημοσιεύτηκε στο The Cut, μπήκε σε μια περίοδο «καταναγκαστικών» ραντεβού και υιοθέτησε την εικόνα μιας γυναίκας που περιγράφει ως συνδυασμό γοητείας και απειλής.

«Ο χαρακτήρας που είχα μάθει να ενσαρκώνω μετά το διαζύγιό μου, στην περίοδο που έβγαινα καταναγκαστικά ραντεβού, ήταν ένας κακός χαρακτήρας: η Poison Ivy. Η Catwoman. Σεξουαλική αλλά τρομακτική», έγραψε.

«Δεν ήταν τραγική. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση θύμα. Κανείς δεν χρειαζόταν να τη λυπηθεί», πρόσθεσε.

Το πρώτο της ραντεβού μετά τον χωρισμό, ωστόσο, ήταν αρκετό για να τη σοκάρει. Η Ραταϊκόφσκι συμφώνησε να συναντήσει έναν νηφάλιο DJ που έμενε κοντά στο σπίτι που κάποτε μοιραζόταν με τον πρώην σύζυγό της. Η γνωριμία όμως πήρε γρήγορα απρόσμενη τροπή.

Σύμφωνα με την ίδια, ο DJ ξεκίνησε το ραντεβού λέγοντας ότι η αιμομιξία «υπάρχει στην οικογένειά μου» και στη συνέχεια μοιράστηκε μια ιστορία για τη μητέρα και την αδερφή του που τον είχαν βρει να παρακολουθεί κάτι που ο ίδιος περιέγραψε ως «κάτι μεταξύ αδερφών».

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«Αυτή ήταν η εισαγωγή μου στη σκηνή των ραντεβού. Δεν πήγα μαζί του, εντάξει;» έγραψε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι αποτελούσε «μια εξαίρεση».

Οι επόμενες γνωριμίες της δεν ήταν λιγότερο ασυνήθιστες. Η Ραταϊκόφσκι περιγράφει έναν «vegan καλλιτέχνη γκράφιτι με τέλεια στάση σώματος», έναν σεφ που πίστευε ότι μπορεί να είχε χλαμύδια, έναν «Ισπανό Gen-Z που δεν σταματούσε να της στέλνει γυμνές φωτογραφίες», έναν «γιο δισεκατομμυριούχου που ήταν βαριά αυτοκαταστροφικός και είχε αμφιλεγόμενες πολιτικές απόψεις», αλλά και έναν «Elder Millennial» που οι φίλοι της χαρακτήρισαν ωμά «άσχημο».

Για τον τελευταίο, αποκάλυψε ότι είχε εμμονή με την υγιεινή των δοντιών, τα ψυχεδελικά και τα βρόμικα λόγια. Παρότι οι φίλοι της δεν τον ενέκριναν, εκείνη συνέχισε να τον βλέπει για την επιβεβαίωση που της έδινε.

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«Είχα δει ένα tweet για το “να το κάνεις για την ιστορία” που άρχισα να επαναλαμβάνω λίγο υπερβολικά εκείνη την περίοδο, σαν να ήταν μάντρα», παραδέχτηκε.

Πριν από αυτή την περίοδο, η Ραταϊκόφσκι αποκάλυψε πως είχε κάνει σεξ μόνο με οκτώ ανθρώπους στη ζωή της και πίστευε ότι όλοι θα την ερωτεύονταν.

«Ήθελα να νιώθω πολύτιμη. Αποφάσισα να κοιμηθώ με πολλούς άντρες για να μεταμορφωθώ σε ένα νέο είδος γυναίκας», έγραψε.

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Η ερωτική της ζωή μετά το διαζύγιο έγινε σύντομα δημόσια. Είχε μια σχέση με διακοπές και επανασυνδέσεις με τον DJ Οράτσιο Ρίσπο, συνδέθηκε με τον Πιτ Ντέιβιντσον και τον Έρικ Αντρέ, ενώ τον Μάρτιο του 2023 φωτογραφήθηκε να φιλιέται με τον Χάρι Στάιλς στους δρόμους του Τόκιο.

Το γεγονός προκάλεσε σχόλια, καθώς ο Στάιλς είχε στο παρελθόν σχέση με την Ολίβια Γουάιλντ. Πηγή από το περιβάλλον της Γουάιλντ είχε αναφέρει τότε ότι εκείνη θεωρούσε το φιλί «προδοσία». Η Ραταϊκόφσκι, πάντως, απάντησε αργότερα ότι «μερικές φορές τα πράγματα απλά συμβαίνουν».

Αργότερα εθεάθη να συνομιλεί με τον Τομ Μπρέιντι σε πάρτι για την 4η Ιουλίου στο Χάμπτονς, ενώ είχε επίσης μια σύντομη σχέση με τον Γάλλο ηθοποιό Στεφάν Μπακ.

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Τελικά, η ίδια αποφάσισε να κλείσει αυτόν τον κύκλο, όχι επειδή άλλαξε στάση, αλλά επειδή κατάλαβε ότι δεν της προσέφερε αυτό που αναζητούσε.

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«Δεν το απολάμβανα πραγματικά το σεξ», έγραψε, εξηγώντας πως ήταν «πολύ απασχολημένη» με τη φροντίδα του γιου της Σλάι, ο οποίος σήμερα είναι πέντε ετών.

Στην πιο προσωπική αποκάλυψη του δοκιμίου της, η Ραταϊκόφσκι ανέφερε ότι εκείνη και ο Μπερ-ΜακΚλαρντ είχαν σταματήσει να έχουν σεξουαλική σχέση μόλις έξι μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού τους.

«Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα, χωρίσαμε», έγραψε.

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Παρά τη δυσκολία του χωρισμού, η ίδια δηλώνει ότι απέκτησε κάτι που δεν περίμενε: την ικανότητα να επιλέγει τον εαυτό της.

«Δεν με άφησαν. Εγώ έφυγα. Ήξερα τότε ότι το να μπορώ να φύγω, να μπορώ να πω “όχι”, ήταν η μόνη πραγματική υπερδύναμη που απέκτησα μέσα από το διαζύγιο. Ήμουν γενναία. Πραγματικά, αληθινά γενναία».

Με πληροφορίες από το Unilad