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Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος τοποθετήθηκε δημόσια με έντονο ύφος μετά τη σύλληψη του 23χρονου γιου του, Αλέξανδρου, γνωστού στη μουσική σκηνή ως τράπερ «Daima». Ο ηθοποιός υπογράμμισε πως κάθε γονέας οφείλει να στέκεται δίπλα στο παιδί του στις δύσκολες στιγμές, ακόμη και όταν εκείνο κάνει λάθη, ενώ άσκησε δριμεία κριτική στα μέσα ενημέρωσης για τον τρόπο που κάλυψαν την υπόθεση. Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του προς τους νέους καλλιτέχνες της ελληνικής trap σκηνής.

Στην ανάρτησή του στο Instagram ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τον γιο του, επισημαίνοντας ωστόσο πως, ως ενήλικος, είναι ο ίδιος υπεύθυνος για τις πράξεις του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι είναι άδικο να στοχοποιούνται συλλήβδην όσοι ασχολούνται με την trap μουσική, τονίζοντας πως το μουσικό είδος που επιλέγει κάποιος δεν καθορίζει τον χαρακτήρα ή την ηθική του. Ζήτησε επίσης από τα μέσα ενημέρωσης να αναφέρονται στον Αλέξανδρο Ιατρόπουλο με το καλλιτεχνικό ή το προσωπικό του όνομα και όχι κυρίως ως «γιο γνωστού ηθοποιού».

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Ο ηθοποιός επέκτεινε την τοποθέτησή του εκφράζοντας τη στήριξή του συνολικά προς τη νέα γενιά των Ελλήνων τράπερ, ακόμη και σε όσους θεωρούνται καλλιτεχνικοί αντίπαλοι του γιου του. Όπως ανέφερε, θεωρεί ότι οι νέοι αυτοί αξίζουν περισσότερο σεβασμό από πρόσωπα που, κατά την άποψή του, έχουν προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στην κοινωνία.

Τέλος, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης, κατηγορώντας τους για υπερβολική και άδικη αντιμετώπιση της υπόθεσης. Κλείνοντας την ανάρτησή του, δήλωσε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του προς τους νέους, αναγνωρίζοντας ότι μπορεί να κάνουν λάθη, αλλά υποστηρίζοντας πως δεν πρέπει να κρίνονται συλλήβδην γι’ αυτά.