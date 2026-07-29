Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο ανακριτής συνεχίζει τη διερεύνηση της δολοφονίας 42χρονης διασώστριας, εξετάζοντας αν οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων για νόμιμη άμυνα συμβαδίζουν με τα ιατροδικαστικά ευρήματα.

Η σύζυγος αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, ενώ ο σύζυγος τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Οι δικαστικές αρχές πραγματοποίησαν αναπαράσταση του εγκλήματος για να διαλευκάνουν τις συνθήκες της συμπλοκής και την πραγματική αιτία παρουσίας του θύματος στον χώρο.

Η πλευρά της οικογένειας του θύματος επισημαίνει σοβαρές αντιφάσεις στις καταθέσεις, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστηρίζουν ότι το αποδεικτικό υλικό ενισχύει τις θέσεις τους.

Η ανακριτική διαδικασία παραμένει ενεργή, με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται στα ψηφιακά πειστήρια και στα επιστημονικά ευρήματα για την εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων.

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Η πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο εισέρχεται σε μια νέα φάση, καθώς ο ανακριτής συνεχίζει να ερευνά κάθε πτυχή της τραγωδίας, παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις για την προσωρινή μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, η σύζυγος αφέθηκε ελεύθερη με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, ενώ ο σύζυγός της τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι). Πρόκειται για μία εξέλιξη που δεν προδικάζει την τελική κρίση της Δικαιοσύνης, αλλά αποτελεί ενδιάμεσο δικονομικό στάδιο μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάκριση.

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Και αυτό γιατί ο ανακριτής εμφανίζεται αποφασισμένος να μην αφήσει κανένα αναπάντητο ερώτημα. Η πολύωρη αναπαράσταση στον χώρο του εγκλήματος είχε ως στόχο να διαπιστωθεί αν οι περιγραφές των δύο κατηγορουμένων συμβαδίζουν με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, τα ίχνη που εντοπίστηκαν στο σπίτι και το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό.

Οι ισχυρισμοί του ζευγαριού

Ο 41χρονος εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ενήργησε σε νόμιμη άμυνα, ισχυριζόμενος πως η 42χρονη εισέβαλε στο σπίτι με σκοπό τη ληστεία. Η σύζυγός του, από την πλευρά της, επιμένει ότι προσπάθησε να αποτρέψει την τραγική κατάληξη και ότι όλα εκτυλίχθηκαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Ωστόσο, οι δικαστικές αρχές εξετάζουν εάν τα όσα περιγράφονται στις απολογίες συμφωνούν με τα επιστημονικά ευρήματα και αν η βία που ασκήθηκε μπορεί πράγματι να δικαιολογηθεί από τους ισχυρισμούς περί άμυνας.

Τα ερωτήματα που εξακολουθούν να απασχολούν τον ανακριτή

Παρά τη νέα αναπαράσταση, πολλά κρίσιμα σημεία παραμένουν ανοιχτά:

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Πώς ξεκίνησε η συμπλοκή;

Ποια ήταν η πραγματική αιτία της παρουσίας της 42χρονης στο σπίτι;

Πώς εξελίχθηκε η σύγκρουση από το εσωτερικό στον εξωτερικό χώρο;

Συμβαδίζουν οι καταθέσεις με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης;

Υπάρχουν στοιχεία που ανατρέπουν ή ενισχύουν τον ισχυρισμό περί νόμιμης άμυνας;

Τι υποστηρίζουν οι δικηγόροι

Οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστηρίζουν ότι οι εντολείς τους ήταν συνεπείς στις απολογίες τους και ότι το αποδεικτικό υλικό ενισχύει τους ισχυρισμούς τους.

Αντίθετα, η πλευρά της οικογένειας του θύματος κάνει λόγο για σοβαρές αντιφάσεις και επιμένει ότι υπάρχουν ακόμη πολλά στοιχεία που πρέπει να αξιολογηθούν, πριν εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα.

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Τι μεταδίδουν τα τοπικά μέσα

Η τοπική εφημερίδα «Κοινή Γνώμη» επισημαίνει ότι η απόφαση της εισαγγελικής Αρχής να προηγηθεί αναπαράσταση πριν από την άσκηση διώξεων ήταν ενδεικτική της πολυπλοκότητας της υπόθεσης και της ανάγκης να διαλευκανθούν όλες οι λεπτομέρειες. Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στα πορίσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης και στα ψηφιακά πειστήρια, τα οποία ενδέχεται να δώσουν κρίσιμες απαντήσεις. (Κοινή Γνώμη)

Το γεγονός ότι η σύζυγος αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και ο σύζυγος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν κλείνει την υπόθεση. Αντιθέτως, η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς οι δικαστικές αρχές επιχειρούν να συνθέσουν, κομμάτι-κομμάτι, το παζλ μιας υπόθεσης που εξακολουθεί να συγκλονίζει τη Σύρο και ολόκληρη τη χώρα.

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