Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο δήμος της Ρώμης υλοποιεί πρόγραμμα υποστήριξης ηλικιωμένων με τη χρήση ηλεκτρονικών βραχιολιών, τα οποία παρακολουθούν ζωτικές λειτουργίες και ανιχνεύουν πτώσεις σε πραγματικό χρόνο.

Η συσκευή παρέχεται δωρεάν σε περίπου 700 άτομα, προσφέροντας ασφάλεια και άμεση πρόσβαση σε βοήθεια, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των έντονων καυσώνων.

Κοινωνικοί λειτουργοί παρακολουθούν τα δεδομένα των χρηστών και επικοινωνούν καθημερινά μαζί τους για να διασφαλίσουν την υγεία τους και να περιορίσουν το αίσθημα μοναξιάς.

Παρά τα πλεονεκτήματα του προγράμματος, ορισμένοι ηλικιωμένοι διατηρούν επιφυλάξεις σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητάς τους, γεγονός που οδηγεί ορισμένους σε αποχώρηση.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας για την πρόληψη κινδύνων υγείας και την ενίσχυση της κοινωνικής φροντίδας.

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Η Ντίνα Γκαζέλα, μια 85χρονη χήρα που ζει στην Ρώμη, δεν έχει πλέον κανέναν να μένει μαζί της στο σπίτι από τότε που έχασε τον σύζυγό της το 2023 και τη γάτα της ένα χρόνο αργότερα.

Αλλά χάρη στην έξυπνη τεχνολογία, δεν είναι ποτέ μόνη.

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Μια ομάδα κοινωνικών λειτουργών την παρακολουθεί εξ αποστάσεως, μέσω ενός ηλεκτρονικού βραχιολιού που παρακολουθεί τον καρδιακό ρυθμό και τις ώρες που κοιμάται ενώ της επιτρέπει να ζητά βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η συσκευή αποτελεί μέρος ενός προγράμματος υποστήριξης 400 εκατομμυρίων ευρώ για τους ηλικιωμένους, το οποίο εισήχθη πέρυσι από τον δήμο της Ρώμης με χρηματοδότηση της ΕΕ μετά την COVID, και καλύπτει επί του παρόντος περίπου 700 άτομα.

Οι τοπικές αρχές εκθειάζουν τη συσκευή ως βασικό εργαλείο πρόληψης της υγείας, ειδικά εν μέσω του συνεχιζόμενου θανατηφόρου καύσωνα στην Ευρώπη και με τον υδράργυρο στην Ρώμη να σκαρφαλώνει συνεχώς.

«Το βραχιόλι είναι ζωτικής σημασίας για τους ηλικιωμένους σε αυτή την καυτή περίοδο, κυρίως επειδή η αρτηριακή τους πίεση πέφτει, ο καρδιακός τους ρυθμός είναι ελαφρώς χαμηλότερος από το κανονικό, υποφέρουν πραγματικά», δήλωσε η κλινική ψυχολόγος Πιέρα Πομέντε.

Το μαύρο πλαστικό βραχιόλι, που φοριέται σαν ρολόι, περιλαμβάνει αισθητήρες κίνησης που μπορούν να ανιχνεύσουν τυχαίες πτώσεις, ενώ παράλληλα παρακολουθούν συνεχώς τις κινήσεις της Γκαζέλα- μέσα και έξω από το σπίτι της στα ανατολικά προάστια της ιταλικής πρωτεύουσας.

«Αν νιώσω αδιαθεσία, αυτό είναι σωτήριο», δήλωσε η Γκαζέλα στο Reuters.

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Η 80χρονη έδειχνε ζωηρή καθώς κινείτο μέσα στο διαμέρισμά της, δείχνοντας φωτογραφίες των εγγονιών της, ετοίμαζε καφέ εσπρέσο και μιλούσε με ενθουσιασμό για την επίσκεψή της την προηγούμενη μέρα σε ένα καταφύγιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με μια τοπική κοινοτική ομάδα.

Είπε ότι το βραχιόλι της προσέφερε ψυχική ηρεμία.

«Με έπεισαν (να το πάρω) επειδή μου είπαν ότι ήταν απαραίτητο, καθώς μένω μόνη στο σπίτι και αν συμβεί κάτι —αν πέσω, δηλαδή— δεν θα υπάρχει κανείς να με σηκώσει. Αντίθετα, αυτό το βραχιόλι εκπέμπει σήμα και κάποιος θα έρθει να βοηθήσει».

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Η ψυχολόγος Πομέντε συντονίζει μια υπηρεσία υποστήριξης για το πρόγραμμα των βραχιολιών. Η ίδια ίδια και η ομάδα της επεξεργάζονται τις αιτήσεις συμμετοχής και παρακολουθούν τα δεδομένα των συνδρομητών μέσω οθόνης υπολογιστή.

Το βραχιόλι παρέχεται δωρεάν, ωστόσο ορισμένοι διατηρούν επιφυλάξεις λόγω ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικότητας.

Από τα 70 άτομα που εγγράφηκαν αρχικά στο φαρμακείο, μόνο τα 45 περίπου παρέμειναν στο πρόγραμμα, δήλωσε η Πομέντε, προσθέτοντας ότι ελπίζει να τους κερδίσει ξανά.

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«Δεν είναι ότι κατασκοπεύουμε το εσωτερικό των σπιτιών τους με κάμερες», είπε χαρακτηριστικά.

Η ομάδα της εργάζεται από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 8:30 π.μ. και 7 μ.μ., ενώ τα Σαββατοκύριακα και κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ειδοποιήσεις από τα βραχιόλια αποστέλλονται στους συγγενείς μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα.

Τον τελευταίο χρόνο, η Πομέντε διαχειρίστηκε δύο επείγοντα περιστατικά —έναν άνδρα που έπεσε στον δρόμο και έναν άλλον που γλίστρησε και έπεσε από το αναπηρικό του αμαξίδιο στο σπίτι— και τα δύο επιλύθηκαν με την ειδοποίηση συγγενών, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν.

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Τις συνηθισμένες ημέρες, η επικοινωνία αφορά κυρίως μια φιλική κουβέντα.

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Στο πλαίσιο της υπηρεσίας που παρέχει ο δήμος, κοινωνικοί λειτουργοί τηλεφωνούν καθημερινά για να βεβαιωθούν ότι οι πολίτες έχουν πάρει τα φάρμακά τους, να ρωτήσουν πώς αντιμετωπίζουν τη ζέστη ή απλώς για να τους ακούσουν αν νιώθουν πλήξη ή μοναξιά.

«Στόχος είναι να τους βοηθήσουμε να μοιραστούν την καθημερινότητά τους, τα συναισθήματά τους και την ταλαιπωρία από την υπερβολική ζέστη», δήλωσε η Πομέντε.

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