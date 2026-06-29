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Ο τραγουδιστής δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφασή του να θέσει σε προτεραιότητα την οικογένειά του και την ανατροφή του γιου του, Δημήτρη.

Παράλληλα, μοιράστηκε το περιστατικό του εκφοβισμού που δέχθηκε ο γιος του λόγω της μυωπίας του, συμβουλεύοντάς τον να αντιδρά με τον λόγο.

Τέλος, ο καλλιτέχνης εξιστόρησε μια επικίνδυνη περιπέτεια στη θάλασσα με τον πατέρα του, κατά την οποία κινδύνευσαν να πνιγούν έπειτα από ναυάγιο.

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Μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση έκανε ο Διονύσης Σχοινάς, μιλώντας για τη γνωριμία του με την Καίτη Γαρμπή, την κοινή τους ζωή, τον γιο τους Δημήτρη, αλλά και μια δραματική περιπέτεια με τον πατέρα του, όταν κινδύνευσαν να πνιγούν στη θάλασσα.

Ο τραγουδιστής γύρισε πίσω στα πρώτα χρόνια του έρωτά του με την Καίτη Γαρμπή, περιγράφοντας το πρώτο του άνοιγμα προς εκείνη. Ήταν, όπως είπε, της Αγίας Αικατερίνης, όταν της πήγε ένα δώρο. Εκείνη ρώτησε ποιος το είχε στείλει και της απάντησαν «ο μικρός τραγουδιστής». Ο ίδιος είχε βάλει μια ξύλινη καρδιά μέσα σε μια άλλη καρδιά. Όταν τον φώναξε, εκείνος βρήκε το θάρρος να της πει ότι είναι ερωτευμένος μαζί της και να της ζητήσει να μιλήσουν στο τηλέφωνο μετά τη δουλειά.

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Η Καίτη Γαρμπή, όπως διηγήθηκε, τον ρώτησε πόσο χρονών ήταν και του απάντησε ότι είναι μικρός. Εκείνος, όμως, είχε ήδη έτοιμο το τηλέφωνό του, όχι γιατί ήθελε να φανεί πιεστικός, αλλά για να μην ψάχνει, όπως είπε, πώς θα της το γράψει. Το τηλεφώνημα ήρθε τελικά στις 5 το πρωί και κράτησε μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Ένα τηλεφώνημα που, όπως αποδείχθηκε, άνοιξε τον δρόμο για μια από τις πιο αγαπημένες σχέσεις του ελληνικού τραγουδιού.

Δεν πρέπει, όμως, να ξεχνάμε και μια πολύ χαρακτηριστική τηλεοπτική στιγμή. Στην εκπομπή «Απόψε» με τον Τέρενς Κουίκ στον ΑΝΤ1, που είχε γυριστεί στο σπίτι της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά στα βόρεια προάστια, μεταξύ Ερυθραίας και Καστρίου, ήταν η ίδια η Καίτη που αποκάλυψε ότι επισημοποιούν τον δεσμό τους και ότι θα παντρευτούν. Μια αποκάλυψη τρυφερή, αυθόρμητη και τηλεοπτικά ιστορική για το ζευγάρι.

Ο Διονύσης Σχοινάς μίλησε και για την επιλογή του να δώσει χώρο στην οικογένειά του, ακόμη κι αν αυτό μπορεί να του κόστισε επαγγελματικά. Ξεκαθάρισε ότι δεν μετάνιωσε ποτέ. Ήταν, όπως είπε, συνειδητή του απόφαση να μείνει κοντά στο σπίτι και να μεγαλώσει το παιδί του. Για εκείνον, αυτά ήταν από τα ωραιότερα χρόνια της ζωής του.

Με ιδιαίτερη τρυφερότητα αναφέρθηκε και στον γιο τους, Δημήτρη Σχοινά, λέγοντας ότι είναι ο κολλητός του, σχεδόν σαν μικρός του αδελφός. Αποκάλυψε επίσης ότι ο Δημήτρης είχε δεχθεί bullying επειδή φορούσε γυαλιά λόγω μυωπίας, όχι επειδή είχε διάσημους γονείς. Τότε, όπως είπε, τον συμβούλεψε να βάλει τους άλλους στη θέση τους με τις σωστές λέξεις, γιατί «δεν υπάρχει πιο ισχυρή γροθιά» από αυτές.

Ο τραγουδιστής θυμήθηκε ακόμη την πρώτη φορά που τον έγραψαν οι εφημερίδες. Δεν ήταν για τραγούδι, αλλά για ένα ναυάγιο με τον πατέρα του. Είχαν βγει για ψάρεμα με βαρκάκι, τέσσερα άτομα, όταν το Λιμενικό τους προειδοποίησε ότι έρχεται καιρός. Εκείνοι έμειναν επειδή είχαν βρει ψάρια. Όμως τα κύματα δυνάμωσαν, η θάλασσα έγινε επικίνδυνη και, όπως περιέγραψε, από θαύμα σώθηκαν, κρατημένοι από ξύλα που βγήκαν στην επιφάνεια. Μέσα από αυτές τις αφηγήσεις, ο Διονύσης Σχοινάς δεν περιέγραψε απλώς στιγμές της ζωής του. Περιέγραψε τις σταθερές του: την Καίτη Γαρμπή, τον γιο τους, τους γονείς του, τη μουσική και την επιλογή του να μείνει άνθρωπος μέσα στη δημοσιότητα