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Η τραγουδίστρια εξήγησε πως το πρόβλημα υγείας προέκυψε από μια έντονη ψύξη που εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών της υποχρεώσεων.

Οι προγραμματισμένες συναυλίες στην Έδεσσα, τη Θεσσαλονίκη και τον Βόλο ακυρώνονται, ενώ οι υπόλοιπες εμφανίσεις της περιοδείας θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Οι θεατές που αγόρασαν εισιτήρια μπορούν να λάβουν επιστροφή χρημάτων είτε αυτόματα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είτε αποστέλλοντας τα στοιχεία τους στην υπεύθυνη εταιρεία.

Η ίδια παραμένει αισιόδοξη για την αποκατάσταση της υγείας της και την επιστροφή της στις ζωντανές εμφανίσεις μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας της.

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Μέρος των προγραμματισμένων συναυλιών της ανακοίνωσε ότι ακυρώνει η Καίτη Γαρμπή λόγω ενός προβλήματος που αντιμετωπίζει με την υγεία της, αποκαλύπτοντας ότι ο γιατρός της έχει επιβάλει αφωνία και ειδική αγωγή, προκειμένου να προστατευτεί η φωνή της.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ενημερώνοντας τους θαυμαστές της πως πρέπει να ακολουθήσει αυστηρή αφωνία για τρεις εβδομάδες λόγω βαριάς φαρυγγολαρυγγίτιδας. Σημειώνεται ότι, η Καίτη Γαρμπή έχει προγραμματίσει την καλοκαιρινή περιοδεία «Με Εσένα Μόνο tour» μαζί με τον Διονύση Σχοινά.

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Όπως εξήγησε η ίδια, μία ψύξη που προκλήθηκε στο πλατό του Just The 2 Of Us εξελίχθηκε σε φαρυγγολαρυγγίτιδα, ωστόσο η Καίτη Γαρμπή εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και θα βρεθεί σύντομα κοντά στο κοινό της, ζητώντας την αγάπη και την προσευχή όλων.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Στον τελικό του Just The 2 Of Us έπαθα μια πολύ γερή ψύξη. Η ψύξη αυτή μου άφησε ένα στραβό χειλάκι, το οποίο παλεύω με κορτιζόνη για να επανέλθει εδώ και περίπου ένα μήνα. Κάθε μέρα όλο και κάτι γίνεται και βελτιώνεται. Όμως, η ψύξη αυτή εξελίχθηκε και σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα. Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αφωνία για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή μου».

Κλείνοντας η Καίτη Γαρμπή είπε: «Όλα θα πάνε τέλεια το ξέρω, να μην ανησυχείτε. Σε ένα μήνα περίπου θα είμαστε πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός και θα είμαι πολύ, πολύ καλά. Θέλω την αγάπη και την προσευχή σας».

Οι συναυλίες του «Με Εσένα Μόνο tour» που ακυρώνονται είναι σε Έδεσσα, Θεσσαλονίκη και Βόλο. Όσοι έχουν αγοράσει εισιτήρια ηλεκτρονικά μέσω της more.com, η επιστροφή χρημάτων θα γίνει αυτόματα στην κάρτα με την οποία έγινε η αγορά. Όσοι αγόρασαν εισιτήρια από φυσικά σημεία πώλησης με μετρητά, θα πρέπει να στείλουν τον αριθμό παραγγελίας στο email [email protected] προκειμένου να τους επιστραφούν τα χρήματα. Οι υπόλοιπες συναυλίες του τουρ θα πραγματοποιηθούν κανονικά.