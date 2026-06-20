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Με σημείο εκκίνησης την πλατεία του Λευκού Πύργου, πλήθος κόσμου, συλλογικοτήτων, οργανώσεων και φορέων πραγματοποιούν για ακόμη μία χρονιά την παρέλαση του Thessaloniki Pride, γεμίζοντας τους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με πολύχρωμα ρούχα, σημαιάκια και μουσική.

Η 14η διοργάνωση πραγματοποιείται με κεντρικό μήνυμα την επανεξέταση στερεοτύπων, κοινωνικών κανόνων και αντιλήψεων που, όπως τονίζουν οι διοργανωτές, περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητας. Οι συμμετέχοντες κινήθηκαν με άρματα και μουσική, δημιουργώντας ένα έντονα εορταστικό αλλά και διεκδικητικό κλίμα στο κέντρο της πόλης.

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Όπως κάθε χρόνο, το Thessaloniki Pride υλοποιείται με τη συνεργασία οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, θεσμικών φορέων, καλλιτεχνών, επιχειρήσεων και εθελοντών, που επιδιώκουν να διαμορφώσουν έναν ανοιχτό χώρο διαλόγου και έκφρασης.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το φεστιβάλ αναδεικνύει επίκαιρα ζητήματα και καλεί το κοινό να συμμετάσχει σε μια «γιορτή διεκδίκησης» με επίκεντρο την αγάπη και την αποδοχή.

Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώνεται στις 21.00 με μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας.