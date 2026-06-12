Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μετά από μια μακρά περίοδο περιορισμών που ακολούθησε την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο στη Γάζα, το Τελ Αβίβ υποδέχεται και πάλι το Pride Parade στην πλήρη και αυθεντική του μορφή. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, η 28η ετήσια παρέλαση υπερηφάνειας μετατράπηκε σε μια τεράστια γιορτή αγάπης, ισότητας και ελευθερίας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως το μεγαλύτερο LGBTQ+ γεγονός στη Μέση Ανατολή.

Το Τελ Αβίβ γιορτάζει ξανά το Pride

Πάνω από 250.000 συμμετέχοντες –ανάμεσά τους μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτοικοι της πόλης και επισκέπτες από όλο τον κόσμο– κατέκλυσαν τις ακτές της Μεσογείου.

Advertisement

Advertisement

Η φετινή διοργάνωση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στον εορταστικό χαρακτήρα. Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη και με έντονα πολιτικά μηνύματα, τα οποία αποτυπώθηκαν σε ευφάνταστα άρματα και δρώμενα. Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο που τράβηξε τα βλέμματα ήταν η εμφάνιση ενός πορτρέτου του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, το οποίο απεικονιζόταν με έντονο μακιγιάζ.

Πολύχρωμα άρματα κινούνταν στην πόλη παίζοντας μουσική, καθώς τα πληρώματα και οι πεζοί συμμετέχοντες χόρευαν μέσα στην έντονη καλοκαιρινή ζέστη.

Tel Aviv Pride, today.



In one photo: Khamenei in a rainbow turban. In the next: marchers wearing Smotrich and Ben Gvir masks over shirts that need no translation.



The same crowd, in the same hour, mocked the dictator whose missiles canceled this parade last year and the… pic.twitter.com/vBAIZ2s4yZ — Hen Mazzig (@HenMazzig) June 12, 2026

Παράλληλα όμως με τη μουσική, τον χορό και τα άρματα, ορισμένοι χρησιμοποίησαν την εκδήλωση για να κάνουν πολιτικές δηλώσεις. Αρκετοί διαδηλωτές φορούσαν μάσκες που απεικόνιζαν συντηρητικούς Ισραηλινούς νομοθέτες που τάσσονται κατά της παρέλασης Υπερηφάνειας.

Αυτό όμως που τράβηξε το ενδιαφέρον ήταν ένα χαρτονένιο ομοίωμα του Ιρανού Ανώτατου Ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, με το πρόσωπό του μακιγιαρισμένο και το τουρμπάνι του φτιαγμένο στα χρώματα της σημαίας του Pride.

Mojtaba Khamenei, the son of Iran’s Supreme Leader, made a surprise appearance at the Tel Aviv Pride Parade. 🏳️‍🌈



🎥 @EylonALevy pic.twitter.com/MXahfhKdes Advertisement June 12, 2026

Οι εορταστικές εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν από τις 11:00 π.μ. έως τις 7:00 μ.μ. Η παρέλαση ξεκινά από την οδό Shalag, κοντά στην παραλία Gordon, ακολουθεί την παραλιακή διαδρομή της πόλης και καταλήγει στο πάρκο Charles Clore.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλείσιμο δρόμων, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση κατά μήκος της διαδρομής. Για τη διευκόλυνση του κοινού, η αντιδήμαρχος Meital Lehavi ανακοίνωσε τη δρομολόγηση ειδικών λεωφορείων «Pride Shuttle» ανά εννέα λεπτά προς το πάρκο Charles Clore, ενώ τα δρομολόγια των δημόσιων συγκοινωνιών θα είναι ενισχυμένα μετά το πέρας της εκδήλωσης.

Μέτρα ασφαλείας και περιορισμοί

Η Αστυνομία του Ισραήλ έχει αναπτύξει πάνω από 1.000 αστυνομικούς, συνοριοφύλακες και εθελοντές, με τη συνδρομή εναέριων και ναυτικών μονάδων. Ο διοικητής της περιφέρειας Τελ Αβίβ, Haim Sargaroff, τόνισε ότι η διασφάλιση των συμμετεχόντων αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα της επιχείρησης.

Advertisement