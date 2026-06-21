Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ποινικό παρελθόν και καμία σχέση με την Εκκλησία φαίνεται πως έχει ο 27χρονος ρασοφόρος που ξάπλωσε στη μέση του δρόμου και φώναζε «μετανοείτε» κατά τη διάρκεια του χθεσινού (20/6) Thessaloniki Pride 2026, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της πορείας. Παρά την εμφάνισή του, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι δεν είναι κληρικός, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις.

Ο 27χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, καθώς από τον έλεγχο των στοιχείων του προέκυψε ότι εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Δράμας, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και ενός μήνα για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Advertisement

Advertisement

Επιπλέον, είχε κηρυχθεί ανυπότακτος εσωτερικού εν καιρώ ειρήνης, καθώς δεν είχε καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Παύλου Μελά, λίγη ώρα μετά την έναρξη της πορείας. Ο 27χρονος και ακόμη ένας άνδρας, επίσης ντυμένος με ράσα, φώναζαν «Μετανοείτε», ενώ στη συνέχεια ο πρώτος ξάπλωσε στο οδόστρωμα μπροστά σε άρμα της διοργάνωσης.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα και τον απομάκρυναν, περνώντας του χειροπέδες. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του κρατούσε σταυρό με εικόνα της Παναγίας.

Σε εορταστικό κλίμα η Παρέλαση Υπερηφάνειας για 14η χρονιά στη Θεσσαλονίκη

Με σημείο εκκίνησης την πλατεία του Λευκού Πύργου, πλήθος κόσμου, συλλογικοτήτων, οργανώσεων και φορέων πραγματοποιήθηκε για ακόμη μία χρονιά την παρέλαση του Thessaloniki Pride, γεμίζοντας τους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με πολύχρωμα ρούχα, σημαιάκια και μουσική.

Η 14η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με κεντρικό μήνυμα την επανεξέταση στερεοτύπων, κοινωνικών κανόνων και αντιλήψεων που, όπως τονίζουν οι διοργανωτές, περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητας. Οι συμμετέχοντες κινήθηκαν με άρματα και μουσική, δημιουργώντας ένα έντονα εορταστικό αλλά και διεκδικητικό κλίμα στο κέντρο της πόλης.

(Με φωτογραφίες από Ευρωκίνηση)