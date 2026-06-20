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Απρόοπτο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της πορείας του Thessaloniki Pride, όταν δύο ρασοφόροι παρενέβησαν στην εξέλιξη της εκδήλωσης.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Παύλου Μελά, την ώρα που η πορεία βρισκόταν σε εξέλιξη. Οι δύο άνδρες, οι οποίοι από την εμφάνισή τους φέρεται να έμοιαζαν με μοναχούς, άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα και συγκεκριμένα τη φράση «Μετανοείτε», προκαλώντας την προσοχή των παρευρισκομένων.

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Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο ένας από τους δύο προχώρησε στο οδόστρωμα και ξάπλωσε μπροστά σε άρμα της πορείας, αναγκάζοντάς το να σταματήσει προσωρινά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούσε έναν σταυρό, πάνω στον οποίο είχε τοποθετήσει εικόνα της Παναγίας.

Στο σημείο παρενέβη άμεσα η αστυνομία, προκειμένου να αποκαταστήσει την ομαλή διεξαγωγή της πορείας. Οι αστυνομικοί απομάκρυναν τον άνδρα από το οδόστρωμα και προχώρησαν στην προσαγωγή του, ενώ λίγο αργότερα η πορεία συνεχίστηκε κανονικά.