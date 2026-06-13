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Με κεντρικό μήνυμα «Τα δικαιώματά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα», κορυφώνεται σήμερα στο Σύνταγμα το Athens Pride 2026, με πορεία υπερηφάνειας, συναυλίες, καλλιτέχνες και πλήθος παράλληλων δράσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν από το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος με περίπτερα οργανώσεων, μουσικές επιλογές από DJs και performances, καθώς και συμμετοχή καλλιτεχνών μέσα από live εμφανίσεις και πολιτιστικά δρώμενα. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν διαδραστικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όπως ανταλλαγές μηνυμάτων υποστήριξης, δράσεις κατά των στερεοτύπων, αλλά και προγράμματα για οικογένειες και παιδιά.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα λειτουργούν χώροι γνωριμίας, φωτογραφικά spots και πολιτιστικές παρεμβάσεις, ενώ λίγο πριν από την πορεία θα εμφανιστεί η Αγία Φανφάρα στην πλατεία Συντάγματος, δίνοντας τον ρυθμό της εκκίνησης.

Η Πορεία Υπερηφάνειας ξεκινά στις 19:00, με τη συμμετοχή οργανώσεων, συλλογικοτήτων και αρμάτων, συνοδευόμενη από μουσικά σχήματα και DJ sets. Μετά την επιστροφή των συμμετεχόντων, το πρόγραμμα συνεχίζεται με μεγάλη συναυλία στο Σύνταγμα, όπου εμφανίζονται καλλιτέχνες και performers της LGBTQI+ σκηνής, όπως οι Black Unit, Δημήτρης Σαμόλης, Mitch T, Nasty Hiloudaki, Χρυσηίδα Γκαγκούτη, Φώτης Λάμαρης και η Ματούλα Ζαμάνη, μαζί με DJ sets και special performances.

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαφορετικότητα

Στο φετινό Athens Pride συμμετέχει και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, μαζί με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διπλωματικές αποστολές, σε κοινό περίπτερο στο Σύνταγμα. Με κεντρικό μήνυμα «IT’S ABOUT YOU (ΣΕ ΑΦΟΡΑ)», αναδεικνύεται ότι οι ιστορίες, τα δικαιώματα και η αξιοπρέπεια των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων αφορούν το σύνολο της κοινωνίας.

Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί συμμετέχουν με ενημερωτικό υλικό και δράσεις, απαντώντας σε ερωτήσεις πολιτών για τις πολιτικές της ΕΕ γύρω από την ισότητα, τη μη διάκριση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παράλληλα, το Europa Experience Athens συμμετέχει στον Μήνα Υπερηφάνειας με θεματικές ξεναγήσεις, προβολές και διαδραστικές εμπειρίες στο κέντρο της Αθήνας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου, οι δράσεις επικεντρώνονται στην ορατότητα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της ισότητας και της ελευθερίας έκφρασης, με δωρεάν Pride-themed tours και πολιτιστικά προγράμματα.

Το μήνυμα του φετινού Pride συνοψίζεται στο ότι κάθε ιστορία αξίζει να ακούγεται, μέσα από έναν ανοιχτό διάλογο για αποδοχή, ισότητα και δικαιώματα.





