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Ο συνήγορος υπογράμμισε την παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας και ζήτησε την άμεση απόσυρση του οπτικού υλικού από όλα τα μέσα ενημέρωσης.

Η κατηγορούμενη έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στις 11 Αυγούστου ενώπιον της ανακρίτριας, δηλώνοντας αθώα για τις αποδιδόμενες κατηγορίες.

Ο δικηγόρος διευκρίνισε ότι η εντολέας του είναι μητέρα ενός ανήλικου παιδιού και αμφισβήτησε την εγκυρότητα της ταυτοποίησής της από τις αρχές.

Οι αστυνομικές αρχές αποδίδουν στην κατηγορούμενη υποστηρικτικό ρόλο στην επίθεση του 2010, βασιζόμενες σε νέα επεξεργασία οπτικού υλικού με τεχνητή νοημοσύνη.

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Σε αυστηρή παρέμβαση μέσω δελτίου Τύπου προχώρησε ο δικηγόρος Κώστας Παπαδάκης, ο οποίος ανέλαβε την υπεράσπιση της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Marfin. Ο συνήγορος καταγγέλλει παραβίαση προσωπικών δεδομένων και τεκμηρίου αθωότητας της εντολέως του, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε ότι η κατηγορούμενη έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη 11 Αυγούστου στις 11:00 π.μ. ενώπιον της 3ης Τακτικής Ανακρίτριας Αθηνών, εν αναμονή της παραλαβής της δικογραφίας.

Στη δήλωσή του, ο κ. Παπαδάκης υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των συνταγματικών δικαιωμάτων της κατηγορούμενης, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Στο από 16.7.2026 δελτίο Τύπου μου είχα αναφερθεί στην ανάγκη προστασίας των προσωπικών της δεδομένων για να σταματήσει η αναπαραγωγή ονομάτων και δημοσιοποίηση φωτογραφιών που αφορούν την κατηγορούμενη και πρόσωπα του περιβάλλοντος της. Η πρακτική αυτή είναι παράνομη, δεδομένου ότι παρά την ευρεία δημοσιότητα και την αναμφισβήτητη σοβαρότητα της υπόθεσης δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε εισαγγελική διάταξη, η οποία να επιτρέπει τη δημοσιοποίηση στοιχείων των κατηγορουμένων. Συνεπώς με την πρακτική αυτή παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα και το τεκμήριο αθωότητας της κατηγορουμένης και όχι μόνο». Παράλληλα, ο συνήγορος προβαίνει σε μια ουσιαστική διευκρίνιση για την οικογενειακή της κατάσταση, αναφέροντας ότι «η κατηγορούμενη είναι μητέρα (ενός, όχι δύο όπως ανακριβώς αναφέρεται σε πολλά δημοσιεύματα) ανηλίκου παιδιού 5 περίπου ετών».

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Παρέμβαση Παπαδάκη για Marfin: Παράνομες λήψεις προσαγόμενου προσώπου



Ο ποινικολόγος αναφέρεται στη λήψη και τη δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού από τη μεταγωγή της κατηγορούμενης στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, τονίζοντας: «Δυστυχώς σήμερα και αμέσως μετά την αποχώρησή της από τα δικαστήρια εμφανίζονται σε δημοσιεύματα ιστοσελίδων ευκρινείς σχεδόν ολόσωμες φωτογραφίες από τη μετάβασή της στα δικαστήρια μαζί με τους αστυνομικούς συνοδούς της, που σχεδόν αποκαλύπτουν και το πρόσωπό της, μαζί με συνοδούς αστυνομικούς. Οι φωτογραφίες προσαγομένου προσώπου είναι παράνομες και ως προς τη λήψη τους, η οποία πρέπει να ερευνηθεί από την έχουσα την ευθύνη της μεταγωγής της αστυνομική υπηρεσία κατά το μέρος που την εικονίζουν σε εσωτερικούς χώρους μη προσβάσιμους σε άλλους πλην αστυνομικών, αλλά κυρίως ως προς τη δημοσίευσή τους».

Καταλήγοντας, ο Κώστας Παπαδάκης απευθύνει σαφή προειδοποίηση προς όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την άμεση απόσυρση του υλικού: «Κατόπιν αυτού θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους σχετικούς φορείς, ιστοσελίδες, Μ.Μ.Ε. και Μ.Κ.Δ. να καταργήσουν άμεσα και να μην αναπαράγουν κάθε ανάρτηση και δημοσίευμα που περιέχει φωτογραφίες και τους τηλεοπτικούς σταθμούς να μην προβάλλουν αντίστοιχα πλάνα. Σε διαφορετική περίπτωση θα αντιμετωπίζουν πλήρως τις έννομες συνέπειες των πράξεών τους».

Στις δηλώσεις του έξω από τα δικαστήρια, ο κ. Παπαδάκης συμπλήρωσε ότι η εντολέας του δηλώνει αθώα από την πρώτη στιγμή, τονίζοντας πως από τα στοιχεία της δικογραφίας «η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», ενώ σημείωσε πως η 46χρονη συμμετείχε απλώς στη διαδήλωση του 2010 όπως χιλιάδες άλλοι πολίτες.

Υπενθυμίζεται ότι η 46χρονη οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσής της από τη Βρετανία. Οι αστυνομικές αρχές της αποδίδουν υποστηρικτικό ρόλο στη φονική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στο υποκατάστημα της τράπεζας στην οδό Σταδίου —που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους και μία έγκυος γυναίκα— υποστηρίζοντας ότι η ταυτοποίησή της προέκυψε από νέα επεξεργασία οπτικού υλικού στα εγκληματολογικά εργαστήρια μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Για την ίδια υπόθεση παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι, ως βασικοί κατηγορούμενοι, δύο 42χρονοι.