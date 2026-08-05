Φωτογραφία αρχείου από τον εμπρησμό στο υποκατάστημα της τράπεζας MARFIN στην οδό Σταδίου στην Αθήνα, κατά την διάρκεια απεργιακής διαδήλωσης στις 5 Μαΐου 2010. Από τον εμπρησμό έχασαν την ζωή τους η 35χρονη Παρασκευή Ζούλια, η 32χρονη έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου και ο 36χρονος Επαμεινώνδας Τσάκαλης.

(PHASMA/EΦE/ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ)

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Στη Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να παραλάβει και να μεταφέρει στην Ελλάδα την 46χρονη γυναίκα με τη χαρακτηριστική «ξανθιά πλεξούδα», η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Marfin.

Τα στελέχη του ελληνικού FBI αναμένεται να παραλάβουν τη γυναίκα, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στην εγκληματική ενέργεια του 2010 που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία έκδοσής της αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, Πέμπτη 6 Αυγούστου, ενώ η άφιξή της στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Την Παρασκευή, η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της.

Είχε συμφωνήσει με την έκδοσή της στην Ελλάδα

Η 46χρονη συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία, όπου ζει τα τελευταία χρόνια. Στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο Γουέστμινστερ, όπου δήλωσε ότι αποδέχεται το αίτημα των ελληνικών αρχών για την έκδοσή της στη χώρα. Από τότε παραμένει υπό κράτηση.

Η γυναίκα είναι ένα από τα τρία πρόσωπα που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό της τράπεζας Marfin πριν από 16 χρόνια, μια επίθεση που κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους.

Οι αρχές οδηγήθηκαν στα ίχνη της 46χρονης μέσω οπτικού υλικού από την ημέρα της επίθεσης. Η ταυτοποίησή της θεωρήθηκε η πιο δύσκολη περίπτωση, καθώς βασίστηκε κυρίως σε στοιχεία όπως ο σωματότυπός της και τα χαρακτηριστικά των μαλλιών της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων της τράπεζας, η γυναίκα φέρεται να είχε φωνάξει προς τους συνεργούς της τη φράση «κάψτε τους». Ήταν μία από τις δύο γυναίκες που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, συμμετείχαν στην ομάδα που πραγματοποίησε την επίθεση στη Marfin.