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Φωτογραφίες σαν και αυτές, που παρουσιάζει η HuffPost, χρησιμοποίησαν τα εξειδικευμένα στελέχη των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, στην προσπάθειά τους να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους στον εμπρησμό της Τράπεζας Marfin.

Πρόκειται για στιγμιότυπα από τις διακοπές μίας παρέας το καλοκαίρι του 2009, λίγους μήνες πριν από την εμπρηστική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους και το αγέννητο έμβρυο.

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Όταν στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έλαβαν το mail τον περασμένο Απρίλιο, στο οποίο ο αποστολέας ανέφερε οκτώ ονόματα λέγοντας ότι συμμετείχαν στον εμπρησμό, ζήτησαν από την Κρατική Ασφάλεια και την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία όσα στοιχεία και δεδομένα είχαν για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Τότε παρέδωσαν από την Αντιτρομοκρατική τις φωτογραφίες από τις διακοπές του 2009.

Σε πρώτο χρόνο, οι φωτογραφίες των διακοπών ταυτίστηκαν με εκείνες από το αρχείο ταυτοτήτων, μέσω ειδικού λογισμικού που διαθέτουν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια. Σε δεύτερο χρόνο έγινε αντιπαραβολή των φωτογραφιών με εκείνες από την ημέρα του εμπρησμού της Marfin.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, το λογισμικό ταύτισε «άρρηκτα» -όπως αναφέρεται στη δικογραφία- τους δύο 42χρονους ως τους άνδρες που συμμετείχαν στον εμπρησμό της τράπεζας, ενώ το αποτέλεσμα για τη 46χρονη ήταν με «μεγάλη βεβαιότητα».

Οι τρεις κατηγορούμενοι αρνούνται την όποια εμπλοκή τους. Οι δύο άνδρες ήδη έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους και έχουν οδηγηθεί στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου.

Η 46χρονη δήλωσε σε δικαστήριο του Λονδίνου ότι επιθυμεί την έκδοσή της στη χώρα μας, προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά της και κρατείται μέχρι να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οι συνήγοροι, που τους εκπροσωπούν, μελετώντας τη δικογραφία υποστηρίζουν ότι αυτή έχει πολλά κενά και ότι θα καταπέσει στην ακροαματική διαδικασία.