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Η πρόοδος της υπόθεσης επιτεύχθηκε μέσω της επανεξέτασης παλαιότερου αποδεικτικού υλικού από την Αντιτρομοκρατική με σύγχρονες μεθόδους, διαψεύδοντας σενάρια περί ανώνυμης πληροφόρησης.

Παράλληλα, ο υπουργός δήλωσε ότι έχει σχηματιστεί ακλόνητη δικογραφία για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη κατά της Βάγιας Νέστορα και προανήγγειλε νέες διώξεις εμπλεκόμενων προσώπων.

Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τους δράστες που έγραψαν συνθήματα στο σπίτι της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και αναμένεται η σύλληψή τους εντός των επόμενων ημερών.

Τέλος, ο κ.

Χρυσοχοΐδης καταδίκασε τον θάνατο 20χρονου στο Άργος από πυρά αστυνομικών, τονίζοντας ότι η υπόθεση οδηγείται στη δικαιοσύνη για την απόδοση ευθυνών.

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Η υπόθεση της Marfin, που επί 16 χρόνια παρέμενε ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία, βρίσκεται πλέον σε νέα φάση μετά τις τελευταίες συλλήψεις. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ, υποστήριξε ότι οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί και προανήγγειλε ουσιαστικά συνέχεια στις διώξεις, τονίζοντας ότι «θα συλληφθούν και άλλοι».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αποκάλυψε ότι υπήρχε εδώ και χρόνια σημαντικό αποδεικτικό υλικό, το οποίο όμως δεν είχε αξιοποιηθεί με τον τρόπο που έπρεπε. Όπως είπε, τα στοιχεία επανεξετάστηκαν από την Αντιτρομοκρατική με σύγχρονες μεθόδους και σε συνδυασμό με νέα ευρήματα, οδηγώντας στην ταυτοποίηση και τις πρόσφατες συλλήψεις.

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Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια ότι καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση έπαιξε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα. Χαρακτήρισε τέτοιους ισχυρισμούς «μυθεύματα» και υπογράμμισε ότι η επιτυχία της έρευνας ήταν αποτέλεσμα επίμονης, πολυετούς και οργανωμένης αστυνομικής δουλειάς και όχι μιας τυχαίας πληροφορίας.

Ο υπουργός επέμεινε ότι στόχος της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης, ώστε να λογοδοτήσουν όλοι όσοι συμμετείχαν στην εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι της Marfin, ανάμεσά τους και η έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου.

«Η Δημοκρατία απαιτεί αποδείξεις, δικογραφίες και δίκαιη δίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι να αποδοθούν όλες οι ευθύνες σε όσους συμμετείχαν ή συνέδραμαν στην επίθεση.

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ημέρες μετά τις πρώτες συλλήψεις για την υπόθεση και ενισχύουν την εκτίμηση ότι η Αντιτρομοκρατική διαθέτει πλέον περισσότερα στοιχεία, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέο κύκλο διώξεων. Σύμφωνα με τον υπουργό, η ελληνική κοινωνία και κυρίως οι οικογένειες των θυμάτων αξίζουν να μάθουν ολόκληρη την αλήθεια, ακόμη κι αν χρειάστηκαν δεκαέξι χρόνια για να φτάσει η έρευνα σε αυτό το σημείο.

«Θα συλληφθούν και άλλοι για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα»

Ιδιαίτερα κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και για τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

«Είχα πει για ανόητους και αμετανόητους, αλλά έπρεπε να προσθέσω και τη λέξη δολοφόνοι», είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, υπογραμμίζοντας ότι για την υπόθεση έχει σχηματιστεί μια «ακλόνητη δικογραφία». Παράλληλα, συνεχάρη την Αστυνομία Θεσσαλονίκης για την έρευνα και τη δουλειά που πραγματοποίησε.

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Αναφερόμενος στους ήδη συλληφθέντες, ο κ. Χρυσοχοΐδης τους χαρακτήρισε «επαγγελματίες», σημειώνοντας ότι είχαν προσχεδιάσει την επίθεση. «Δεν ξέρω εάν είχαν σκοπό να σκοτώσουν», πρόσθεσε, αφήνοντας τη σχετική αξιολόγηση στη Δικαιοσύνη.

Ο υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι στη Θεσσαλονίκη, από το 2022 έως την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου το 2025, «δεν είχε ανάψει ούτε σπίρτο». Απέδωσε το γεγονός αυτό στην εκκένωση των καταλήψεων, υποστηρίζοντας ότι στη συνέχεια εμφανίστηκαν πρόσωπα τα οποία «εξ επαγγέλματος θεωρούν ότι υπερασπίζονται κάτι που υπάρχει στο μυαλό τους» και επιχείρησαν να συνεχίσουν τη δράση τους.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε νέες εξελίξεις μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς, όπως ανέφερε, στην υπόθεση της Βάγιας Νέστορα εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.

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«Θα συλληφθούν και όσοι επιτέθηκαν στα άλλα δύο σπίτια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Γνωστοί στις Αρχές όσοι έγραψαν συνθήματα στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στα συνθήματα που γράφτηκαν στο σπίτι της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη, λέγοντας ότι οι δράστες είναι γνωστοί στις Αρχές και θα συλληφθούν τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για πρόσωπα που συνδέονται με την κατάληψη Rosa Nera στα Χανιά. Όπως εξήγησε, η κατάληψη είχε εκκενωθεί, αλλά ο ιδιοκτήτης του κτηρίου δεν εμφανίστηκε για να το παραλάβει.

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«Η Αστυνομία υπάρχει για να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι για να δολοφονεί»

Κλείνοντας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στην υπόθεση του 20χρονου που έχασε τη ζωή του στο Άργος από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

«Η Αστυνομία υπάρχει για να συλλαμβάνει δολοφόνους, δεν υπάρχει για να δολοφονεί», δήλωσε με έμφαση.

Ο υπουργός σημείωσε ότι υπάρχουν κατηγορούμενοι και ότι η υπόθεση θα οδηγηθεί σε δίκη, επισημαίνοντας πως τέτοια περιστατικά δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτά.

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«Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει και, όταν συμβαίνει, μας τραυματίζει. Είναι θάνατος και για εμάς όταν ένα νέο παιδί δολοφονείται με αυτόν τον τρόπο», κατέληξε.

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