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Στη Μεγάλη Βρετανία συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin το 2010, έπειτα από την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τη σύλληψη των δύο 42χρονων συγκατηγορουμένων της, η 46χρονη είχε επικοινωνήσει με δική της πρωτοβουλία με τις ελληνικές Αρχές. Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει, βρισκόταν στη Μεγάλη Βρετανία, δεν καταζητούνταν, δήλωνε αθώα και εξέφραζε την πρόθεσή της να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα, ώστε να καταθέσει για την υπόθεση.

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Ειδικότερα, είχε τηλεφωνήσει στην αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, υποστηρίζοντας ότι δεν κρύβεται και ότι επιθυμεί να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών Αρχών, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεση.

Ακολούθως, η 46χρονη, η οποία ζει μόνιμα τα τελευταία έξι χρόνια στο Μπράιτον και είναι μητέρα δύο παιδιών, επικοινώνησε και με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί επίσης τους δύο 42χρονους κατηγορούμενους, ενημερώνοντάς την ότι σκοπεύει να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα.

Παρά τις δηλώσεις αυτές, οι ελληνικές Αρχές προχώρησαν στην ενεργοποίηση της διαδικασίας διεθνούς αναζήτησής της μέσω ερυθράς αγγελίας της Interpol. Ως αποτέλεσμα, η 46χρονη εντοπίστηκε από τις βρετανικές Αρχές, συνελήφθη και παραμένει υπό κράτηση.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα, όπου θα οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.