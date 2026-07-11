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Μία 46χρονη κατηγορούμενη, που διαμένει στη Μεγάλη Βρετανία, δήλωσε την πρόθεσή της να παρουσιαστεί αυτοβούλως στις ελληνικές αρχές για να υπερασπιστεί την αθωότητά της.

Η δικογραφία αναθερμάνθηκε μέσω ανώνυμης ηλεκτρονικής καταγγελίας και της ανάλυσης νέου οπτικοακουστικού υλικού με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων ταυτοποίησης από την Ελληνική Αστυνομία.

Η δικηγόρος των κατηγορουμένων αμφισβητεί τη νομική βάση της δικογραφίας, επισημαίνοντας την έλλειψη διασταύρωσης των στοιχείων που προέκυψαν από το ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα.

Οι δικαστικές αρχές καλούνται πλέον να εξετάσουν προσεκτικά τα αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο των τριών εργαζομένων το 2010.

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Η υπόθεση της Marfin, που συγκλόνισε τη χώρα στις 5 Μαΐου 2010 με τον τραγικό θάνατο τριών εργαζομένων, ανάμεσά τους και μιας εγκύου γυναίκας, συνεχίζει να παρουσιάζει ραγδαίες εξελίξεις, δεκαέξι χρόνια μετά το φονικό περιστατικό.

Μετά τις συλλήψεις δύο 42χρονων, για τους οποίους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν, η τρίτη κατηγορούμενη, μία 46χρονη που ζει τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία, εμφανίζεται πλέον αποφασισμένη να παρουσιαστεί αυτοβούλως στις ελληνικές δικαστικές και αστυνομικές αρχές.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η γυναίκα επικοινώνησε η ίδια με την αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, διαμηνύοντας ότι δεν κρύβεται, ότι θεωρεί τον εαυτό της αθώο και ότι επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα ώστε να καταθέσει και να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Την ίδια πρόθεση γνωστοποίησε και στη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο συγκατηγορούμενούς της.

Τι είπε η δικηγόρος στην ΕΡΤ

Η δικηγόρος των δύο 42χρονων συλληφθέντων Άννα Παπαρούσου, μιλώντας στην εκπομπή «10′ με τόνο», αφού σημείωσε ότι επικοινώνησε με την 46χρονη, δήλωσε πως «μόλις πληροφορήθηκε πως την εγκαλούν για τα γεγονότα της Marfin τηλεφώνησε αμέσως με την αρμόδια υπηρεσία, δήλωσε ότι είναι αθώα και τους είπε ότι ”εγώ είμαι εδώ’ και θέλω να εμφανιστώ κανονικά στις αρχές”.

Θα εμφανιστεί κανονικά στις Αρχές, δεν κρύβεται, δηλώνει αθώα και θέλει να αντιμετωπίσει την κατηγορία έτσι όπως πρέπει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για την εμπλοκή της 46χρονης στην υπόθεση η κ. Παπαρούσου ανέφερε:

«Επειδή δεν έχω μελετήσει στο σύνολό της τη δικογραφία, η δικογραφία αυτή εκκινεί από ένα ανώνυμο e-mail και εδώ έχουμε διάφορα νομικά ζητήματα. Το e-mail αυτό παίζει τον ρόλο μιας μαρτυρικής κατάθεσης, αλλά τον μάρτυρα αυτό όμως δεν θα τον έχουμε στο δικαστήριο. Απ’ ό,τι είμαι σε θέση να σας πω δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια ταυτοποίησης, εύρεσης του προσώπου αυτού. Κάθε μάρτυρας οφείλει να πει από πού έμαθε αυτά που καταθέτει και οφείλει να είναι παρών στην αποδεικτική διαδικασία. Πώς είναι δυνατόν να έχει στηριχτεί η δικογραφία σε ένα ανώνυμο email».

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Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η υπόθεση έχει αναθερμανθεί χάρη στη νέα έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η δικογραφία «άνοιξε» ξανά ύστερα από ανώνυμη ηλεκτρονική καταγγελία και ακολούθησε πολύμηνη ανάλυση νέων φωτογραφιών και βίντεο, αλλά και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων ταυτοποίησης από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. Οι αστυνομικοί συνέκριναν το νέο υλικό με παλαιότερα στοιχεία, καταλήγοντας σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, σε επαρκείς ενδείξεις για την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης.

Η επιστροφή της 46χρονης αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο κρίσιμο κεφάλαιο μιας από τις πιο πολύκροτες ποινικές υποθέσεις της μεταπολίτευσης. Παράλληλα, η κοινή γνώμη εξακολουθεί να αναμένει ότι η Δικαιοσύνη θα εξετάσει με απόλυτη προσοχή όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να διαπιστωθεί εάν οι κατηγορίες μπορούν να στηριχθούν με τρόπο που δεν θα αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, αποδίδοντας έστω και μετά από δεκαέξι χρόνια, δικαιοσύνη για τον θάνατο των τριών αθώων ανθρώπων.

Δύο συλληφθέντες προετοιμάζουν την απολογία τους

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Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες το απόγευμα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με ένταλμα σύλληψης που αφορούσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.

Στη συνέχεια έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους που αναμένονται την Τρίτη και επέστρεψαν στη ΓΑΔΑ, όπου θα παραμείνουν κρατούμενοι μέχρι και τη Δευτέρα.

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