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Η Ιωάννα Μαλέσκου αναλαμβάνει νέα πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, ενώ ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μετακινείται στη βραδινή ζώνη για ένα εβδομαδιαίο talk show.

Η Κατερίνα Ζαρίφη επιστρέφει στον σταθμό για να πλαισιώσει την Ιωάννα Μαλέσκου, ενώ ο Νίκος Κοκλώνης συνεχίζει με ένα εβδομαδιαίο show.

Ο Νάσος Γουμενίδης επιστρέφει στη μεσημεριανή ζώνη με συνεργάτες τον Ανδρέα Μικρούτσικο και την Άρια Καλύβα.

Ο τηλεοπτικός σταθμός σχεδιάζει επίσης την προσθήκη μιας καθημερινής ωριαίας σατιρικής εκπομπής, ενώ ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος παραμένει στο πρόγραμμα με την εκπομπή του.

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Κάλλιο αργά παρά ποτέ θα μπορούσαν να λένε αυτές τις μέρες στο OPEN, καθώς εγκρίθηκαν οι ψυχαγωγικές εκπομπές που παίρνουν το πράσινο φως για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, η Ιωάννα Μαλέσκου αναλαμβάνει την παρουσίαση μιας νέας, γυναικείας, ζωντανής εκπομπής, χωρίς τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο οποίος μετακομίζει στη βραδινή ζώνη με εβδομαδιαίο talk show.

Το ενδιαφέρον εδώ είναι πως ο τελευταίος, που αποτέλεσε επιλογή της προηγούμενης διοίκησης, είχε προτείνει στον σταθμό την Ιωάννα Μαλέσκου και τελικά εκείνη κατάφερε να πάρει την ψήφο εμπιστοσύνης της ηγεσίας του OPEN, ενώ ο Λάμπρος Κωνσταντάρας παρέμεινε στον σταθμό καθώς είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο.

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Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μετακομίζει στη late night ζώνη του OPEN.

Όλα δείχνουν πως δίπλα στην Ιωάννα Μαλέσκου θα βρεθεί η Κατερίνα Ζαρίφη, η οποία επιστρέφει στο OPEN μετά από δύο σεζόν. Η τελευταία διατηρούσε άριστες σχέσεις με τον διευθυντή προγράμματος Θέμη Μάλλη από την εποχή της συνεργασίας τους στη Barking Well του Νίκου Κοκλώνη.

Η Κατερίνα Ζαρίφη βρισκόταν εδώ και αρκετό καιρό σε συζητήσεις με το OPEN, όπως είχε αποκαλύψει η HuffPost.

Μιλώντας για τον Νίκο Κοκλώνη, και εκείνος παραμένει στο OPEN με εβδομαδιαίο show, που θα θυμίζει το It’s Showtime που παρουσίαζε στον ίδιο σταθμό πριν από το J2US, αλλά σε μια αρκετά πιο σύγχρονη εκδοχή.

OPEN: Με σατιρική εκπομπή μετά το κεντρικό δελτίο

Αν και την άνοιξη είχαν γίνει κάποιες ανεπίσημες επαφές με τον Αντώνη Κανάκη, ο οποίος παραμένει τελικά στον ΑΝΤ1, η ηγεσία του OPEN μετακινεί τον «Αδύναμο Κρίκο» στη βραδινή ζώνη του Σαββατοκύριακου (δεν διευκρινίζεται ακόμα αν θα συνεχίσει να το παρουσιάζει η Μαρία Μπακοδήμου) για να εγκαινιάσει στη θέση του μια καθημερινή ωριαία σατιρική εκπομπή, στην οποία δεν θα κυριαρχεί το πολιτικό στοιχείο.

Στη μεσημεριανή ζώνη, επιστρέφει στο κανάλι της Παιανίας ο Νάσος Γουμενίδης έχοντας δίπλα του, όπως όλα δείχνουν, τον Ανδρέα Μικρούτσικο και την Άρια Καλύβα. Στο κανάλι παραμένει και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος με την «Κοινωνία Άνω Κάτω», ενώ ακούγεται πως η συμπαρουσιάστριά του, Κατερίνα Παπακωστοπούλου, θα μετακινηθεί στο τμήμα Ενημέρωσης του σταθμού.