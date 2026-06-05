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Μεγάλη τηλεοπτική ζήτηση φαίνεται πως έχει τον τελευταίο καιρό η Ελένη Βουλγαράκη. Η 36χρονη σύντροφος του Φώτη Ιωαννίδη που ζει πλέον μεταξύ Αθήνας και Λισαβόνας, εθεάθη το μεσημέρι της Παρασκευής στις εγκαταστάσεις του OPEN καθώς είχε συνάντηση με υψηλόβαθμο στέλεχος του σταθμού. Το περιεχόμενο της συζήτησής τους δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό, ενώ όπως ακούγεται, οι συζητήσεις για το ψυχαγωγικό πρόγραμμα της νέας σεζόν θα πυκνώσουν το επόμενο δεκαήμερο.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται το όνομα της Ελένης Βουλγαράκη το τελευταίο διάστημα στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, καθώς είχε γίνει γνωστό πως υπήρξε μια αναγνωριστική προσέγγιση από τον ΑΝΤ1 όταν είχε πάει καλεσμένη στο «Σαββατοκύριακο Παρέα». Η συγκεκριμένη εκπομπή όμως δεν πήρε το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν, ενώ η Κατερίνα Καραβάτου μετακομίζει στην ΕΡΤ μαζί με τον Χρήστο Φερεντίνο.

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Την περασμένη εβδομάδα η Ελένη Βουλγαράκη είχε συναντηθεί με τη στενή της φίλη, Φωτεινή Πετρογιάννη στο event της εταιρείας μαγιό Meyia.

Ελένη Βουλγαράκη: Δεύτερη φορά στο «στόχαστρο» του OPEN μέσα σε λίγους μήνες

Επίσης είναι γνωστό πως και ο Γιώργος Λιάγκας θα επιθυμούσε την επιστροφή της στο «Πρωινό» ειδικά μετά την απόφαση της Δέσποινας Καμπούρη να μη συνεχίσει εκεί την επόμενη σεζόν, αλλά η ίδια η Ελένη Βουλγαράκη έχει ξεκαθαρίσει πως, όσο ο αγαπημένος της ζει στο εξωτερικό, δεν επιθυμεί να εργαστεί σε καθημερινή εκπομπή.

Αυτή δεν είναι η πρώτη επαφή της Ελένης Βουλγαράκη με το OPEN καθώς το περασμένο φθινόπωρο είχε δεχτεί ξανά πρόταση να ενταχθεί στην ομάδα του Θανάση Πάτρα- τη θέση της πήρε τελικά η Άννα Ζηρδέλη.