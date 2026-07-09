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Δρίκος, δώρισε το σύνολο της αντιμισθίας του για το 2025 στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Με τα χρήματα αυτά αγοράστηκε εξειδικευμένο ιατρικό μηχάνημα αξίας 11.500 ευρώ για τις ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής.

Ο δήμαρχος επέλεξε τη συγκεκριμένη δωρεά αξιοποιώντας την πρότερη επαγγελματική του εμπειρία ως επεμβατικός καρδιολόγος στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Ο νέος εξοπλισμός έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία και χρησιμοποιείται επιτυχώς σε επεμβατικές πράξεις για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών.

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Ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας και γιατρός Αρμόδιος Γ. Δρίκος επέλεξε να μετατρέψει την αμοιβή του από το δημόσιο αξίωμα σε μια πράξη προσφοράς προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Διαθέτοντας το σύνολο των αποδοχών του για το 2025, προχώρησε στη δωρεά ενός εξειδικευμένου ιατρικού μηχανήματος, μαζί με τα απαραίτητα αναλώσιμα, προς το Θριάσιο Νοσοκομείο.

Η αξία του εξοπλισμού ανέρχεται σε 11.500 ευρώ και αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες του νοσοκομείου στις επεμβατικές πράξεις. Ο ίδιος, έχοντας υπηρετήσει επί χρόνια στον χώρο της Υγείας ως επεμβατικός καρδιολόγος, εξήγησε ότι γνώριζε από πρώτο χέρι τις ανάγκες των νοσοκομείων και θέλησε να συμβάλει έμπρακτα στην κάλυψή τους.

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Η κίνηση αυτή, όπως ανέφερε, αποτελεί μια προσωπική επιλογή επιστροφής στην κοινωνία ενός μέρους της εμπιστοσύνης που του έδειξαν οι πολίτες της Μάνδρας – Ειδυλλίας.

«Γνώριζα πολύ καλά αυτή την ανάγκη, καθώς ως επεμβατικός καρδιολόγος υπηρέτησα επί πολλά χρόνια στο Θριάσιο Νοσοκομείο», σημείωσε σήμερα το πρωί μιλώντας στην τηλεόραση του Action24 ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Αναλυτικότερα μιλώντας στην «Πρωινή Ζώνη» ο κ. Δρίκος ανέφερε για την πρωτοβουλία του:

«Από την πρώτη στιγμή της εκλογής μου στο αξίωμα του Δημάρχου, με την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου, είχα δηλώσει ότι δεν θα λαμβάνω την αντιμισθία του Δημάρχου. Το ίδιο έπραξα και το 2024, διαθέτοντας το σύνολο της αντιμισθίας μου σε οικογένειες που είχαν ανάγκη, καθώς και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου. Για το 2025 αποφασίσαμε να διαθέσουμε το σύνολο της αντιμισθίας στο Θριάσιο Νοσοκομείο, προκειμένου να αγοραστεί ένα εξειδικευμένο μηχάνημα που προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια στις καρδιολογικές επεμβάσεις».

Και συνέχισε:

«Γνώριζα πολύ καλά αυτή την ανάγκη, καθώς ως επεμβατικός καρδιολόγος υπηρέτησα επί πολλά χρόνια στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Πρόκειται για ένα μηχάνημα που χρησιμοποιείται σε πολλές κορυφαίες κλινικές του εξωτερικού και η προμήθειά του αποτελούσε πάγιο αίτημα της Καρδιολογικής Κλινικής. Αμέσως μετά το σχετικό αίτημα της Διευθύντριας, η οποία επιτελεί εξαιρετικό έργο, αλλά και της ομάδας των συναδέλφων με τους οποίους έχουμε μοιραστεί αμέτρητες εφημερίες και δύσκολες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια, αποφασίσαμε να διαθέσουμε ολόκληρη την αντιμισθία του 2025 για την αγορά του συγκεκριμένου μηχανήματος».

«Το μηχάνημα έχει ήδη παραδοθεί εδώ και τρεις έως τέσσερις εβδομάδες και έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από 15 επεμβάσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην παροχή ακόμη πιο ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς», κατέληξε.