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Η σύλληψη του δημάρχου Γρεβενών Κυριάκου Ταταρίδη, έπειτα από μήνυση εργαζόμενης του Δήμου για εξύβριση και απειλή, έρχεται να φωτίσει μια ευαίσθητη και συχνά αθέατη πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης: το πώς ασκείται η εξουσία μέσα στο ίδιο το δημαρχιακό περιβάλλον, ειδικά όταν απέναντι στον αιρετό βρίσκεται ένας εργαζόμενος του Δήμου.



Στο αστυνομικό τμήμα βρέθηκε ο δήμαρχος Γρεβενών Κυριάκος Ταταρίδης, μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του εργαζόμενη του Δήμου, καταγγέλλοντας εξύβριση και απειλή.



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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης με υπηρεσιακά στελέχη. Η εργαζόμενη υπέβαλε μήνυση την προηγούμενη ημέρα και η υπόθεση κινήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα.



Μέχρι στιγμής, η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της καταγγελίας και της αστυνομικής διαδικασίας.

Πάντως η είδηση δεν αφορά μόνο μια αντιδικία ή ένα επεισόδιο έντασης. Αφορά έναν δήμαρχο και μια εργαζόμενη του ίδιου Δήμου. Δηλαδή, μια σχέση που εκ των πραγμάτων περιλαμβάνει υπηρεσιακή ιεραρχία, καθημερινή συνεργασία και άνιση θεσμική ισχύ.



Αυτό είναι και το στοιχείο που κάνει την υπόθεση πιο ευαίσθητη. Όταν μια καταγγελία δεν προέρχεται από πολιτικό αντίπαλο, δημότη ή τρίτο πρόσωπο, αλλά από άνθρωπο που εργάζεται μέσα στον ίδιο δημοτικό μηχανισμό, το ζήτημα ξεπερνά το ποινικό σκέλος και αγγίζει την εσωτερική λειτουργία της αυτοδιοίκησης.



Οι δήμοι είναι μικρές κοινωνίες εξουσίας. Εκεί συνυπάρχουν αιρετοί, μόνιμοι υπάλληλοι, συμβασιούχοι, υπηρεσιακοί παράγοντες, πολιτικοί συνεργάτες και δημότες που αναζητούν λύσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, οι προσωπικές συμπεριφορές των αιρετών έχουν θεσμικό βάρος. Δεν είναι απλώς «έντονοι διάλογοι». Μπορεί να διαμορφώνουν κλίμα εργασίας, αίσθημα ασφάλειας ή φόβου και, τελικά, την ίδια την ποιότητα της δημόσιας διοίκησης σε τοπικό επίπεδο.



Ποιος είναι ο Κυριάκος Ταταρίδης



Ο Κυριάκος Ταταρίδης είναι δήμαρχος Γρεβενών από την 1η Ιανουαρίου 2024, μετά τη νίκη του στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2023. Εξελέγη από τον πρώτο γύρο, επικεφαλής του συνδυασμού του, σε μια εκλογική αναμέτρηση που ανέδειξε νέα δημοτική αρχή στα Γρεβενά.



Δεν είναι νέο πρόσωπο στη δημόσια ζωή. Γεννήθηκε στα Γρεβενά το 1953 και έχει διαδρομή δεκαετιών στην πολιτική. Υπήρξε βουλευτής Γρεβενών με το ΠΑΣΟΚ σε τρεις κοινοβουλευτικές περιόδους, ενώ επαγγελματικά συνδέεται με τον χώρο της αρχιτεκτονικής.



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Η επιστροφή του στα τοπικά πράγματα, αυτή τη φορά από τη θέση του δημάρχου, έγινε με πολιτικό φορτίο εμπειρίας, αλλά και με μεγάλες προσδοκίες σε έναν Δήμο που αντιμετωπίζει γνωστά προβλήματα της ελληνικής περιφέρειας: πληθυσμιακή συρρίκνωση, ανάγκη υποδομών, υπηρεσίες με περιορισμένους πόρους και καθημερινή πίεση στις δημοτικές δομές.



Ένας Δήμος 21.421 κατοίκων



Ο Δήμος Γρεβενών, με έδρα την πόλη των Γρεβενών, αριθμεί 21.421 μόνιμους κατοίκους, σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021. Η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών έχει 26.576 κατοίκους, κάτι που δείχνει και το ειδικό βάρος του Δήμου μέσα στην ευρύτερη περιοχή.



Πρόκειται για έναν από τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας όπου η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι απλώς διαχειριστής καθημερινότητας, αλλά βασικός πυλώνας κοινωνικής συνοχής. Σε περιοχές με μικρό πληθυσμό, οι σχέσεις μεταξύ αιρετών, εργαζομένων και πολιτών είναι πιο άμεσες, πιο προσωπικές και συχνά πιο φορτισμένες.



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Αυτό ακριβώς κάνει τέτοιες υποθέσεις ακόμη πιο ευαίσθητες. Σε μια μεγάλη πόλη, ένα επεισόδιο σε ένα δημαρχείο μπορεί να χαθεί μέσα στον όγκο της διοίκησης. Σε έναν μικρότερο Δήμο, γίνεται γρήγορα υπόθεση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας.



Υπάρχουν άλλες πρόσφατες παρόμοιες περιπτώσεις;



Από τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, δεν προκύπτει πρόσφατη υπόθεση με απολύτως όμοια χαρακτηριστικά: δηλαδή σύλληψη δημάρχου έπειτα από μήνυση εργαζόμενης ή εργαζομένου του ίδιου Δήμου για εξύβριση και απειλή μέσα σε υπηρεσιακό πλαίσιο.



Υπάρχουν, ωστόσο, πρόσφατα περιστατικά που δείχνουν ότι οι μηνύσεις, τα αυτόφωρα και οι ποινικές αντιπαραθέσεις γύρω από την τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι σπάνιο φαινόμενο.



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Τον Μάιο του 2026, δημοτικός υπάλληλος στον Δήμο Νότιας Κέρκυρας φέρεται να οδηγήθηκε στο αυτόφωρο μετά από μήνυση δημάρχου για υπόθεση που αφορούσε υπεξαγωγή εγγράφου. Τον Φεβρουάριο του 2025, είχε αναφερθεί περίπτωση δημάρχου Ερμιονίδας που προσήλθε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα μετά από μήνυση δημότη για συκοφαντική δυσφήμηση. Τον Ιανουάριο του 2026, συνελήφθη 45χρονος για διαδικτυακή εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης.



Οι περιπτώσεις αυτές δεν είναι ίδιες με την υπόθεση των Γρεβενών. Δείχνουν, όμως, ότι το ποινικό πεδίο έχει μπει όλο και πιο συχνά στην καθημερινότητα της αυτοδιοίκησης είτε με δημάρχους ως εγκαλούντες είτε με δημάρχους ως εγκαλούμενους.

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