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Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου σε κατοικία στο χωριό Δεσπότης Γρεβενών, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.



Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου μέσα στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο εσωτερικό της οικίας μία απανθρακωμένη σορό.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν εν τέλει υπό έλεγχο τις φλόγες.

Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε μονοκατοικία, στην περιοχή Δεσπότης, του δήμου Γρεβενών. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. June 17, 2026

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της φωτιάς, ενώ αναμένεται η επίσημη ταυτοποίηση του θύματος και τα πορίσματα της προανάκρισης που θα ρίξουν «φως» στις συνθήκες της τραγωδίας.