Σε σοκ βρίσκονται οι κάτοικοι της τοπικής κοινωνίας στη Μαριολάτα Φωκίδας από τον θάνατο του 73χρονου που βρέθηκε απανθρακωμένος στο αυτοκίνητο του λίγο έξω από το χωριό, στο ύψος της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο 73χρονος είχε ανεβάσει μήνυμα στο διαδίκτυο όπου μαρτυρούσε τις προθέσεις του. Όταν, δε, στη συνέχεια πήγε σε βενζινάδικο από το οποίο προμηθεύτηκε ένα μπιτόνι βενζίνης, φεύγοντας φέρεται να είπε «πάω στους αγγέλους»

Λίγα λεπτά αργότερα διερχόμενοι οδηγοί είδαν το αυτοκίνητο του 73χρονου να φλέγεται και ειδοποίησαν την πυροσβεστική ενώ σχεδόν ταυτόχρονα έγινε αντιληπτή και η φωτιά στο σπίτι του.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.

Όπως λένε οι συγχωριανοί του, με τους οποίους συνομίλησε το LamiaReport, ήταν κοινωνικός και συναναστρεφόταν με τους ντόπιους δείχνοντας ενδιαφέρον για τα προβλήματά τους.