Από μικροί έχουμε συνδέσει το καυτό νερό με την «πραγματική» καθαριότητα. Πολλοί από εμάς θεωρούμε σχεδόν αυτονόητο ότι όσο πιο ζεστό είναι το νερό, τόσο καλύτερο θα είναι και το αποτέλεσμα στο καθάρισμα. Στην πραγματικότητα όμως, αυτή η συνήθεια μπορεί να φθείρει αντικείμενα του σπιτιού, να καταστρέψει υφάσματα ή ακόμη και να κάνει ορισμένους λεκέδες πιο δύσκολους να φύγουν.

Yπάρχουν αρκετές καθημερινές επιφάνειες και υλικά που δεν «αντέχουν» τις υψηλές θερμοκρασίες. Από ξύλινα πατώματα και ευαίσθητα ρούχα μέχρι γυάλινα αντικείμενα, σε πολλές περιπτώσεις το χλιαρό ή κρύο νερό είναι τελικά η πιο ασφαλής επιλογή.

Συγκεντρώνουμε λοιπόν τα αντικείμενα που καλό είναι να σταματήσουμε να καθαρίζουμε με καυτό νερό αλλά και τους λόγους που οι ειδικοί επιμένουν ότι αυτή η μικρή αλλαγή μπορεί να προστατεύσει καλύτερα το σπίτι και τα πράγματά μας.

1. Ξύλινα πατώματα και έπιπλα

Σύμφωνα με άρθρο του Real Simple, το ξύλο απορροφά εύκολα την υγρασία και τη θερμότητα. Όταν χρησιμοποιούμε καυτό νερό, μπορεί να προκαλέσουμε φούσκωμα, ρωγμές ή παραμορφώσεις στις επιφάνειες. Οι ειδικοί συνιστούν να καθαρίζουμε τα ξύλινα πατώματα με ελαφρώς νωπό πανί ή σφουγγαρίστρα και όχι με υπερβολικά ζεστό νερό.

2. Γυάλινα ποτήρια και κεραμικά

Το ίδιο άρθρο επισημαίνει ότι πολλές φορές βάζουμε ένα παγωμένο ποτήρι κατευθείαν κάτω από καυτό νερό χωρίς να το σκεφτούμε. Η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας, όμως, μπορεί να προκαλέσει ρωγμές ή ακόμη και να σπάσει το γυαλί λόγω θερμικού σοκ.

3. Ευαίσθητα υφάσματα

Σύμφωνα με το yahoo.com το μετάξι, τα μάλλινα και τα ευαίσθητα ρούχα δεν αντέχουν τις υψηλές θερμοκρασίες. Όταν τα πλένουμε με καυτό νερό, υπάρχει κίνδυνος να συρρικνωθούν, να ξεχειλώσουν ή να χάσουν το χρώμα και την υφή τους. Για αυτό οι ειδικοί προτείνουν πλύσιμο με κρύο ή χλιαρό νερό.

4. Λεκέδες από αίμα, ιδρώτα ή καφέ

Σε διαδικτυακές κοινότητες όπως το reddit.com άτομα αναφέρουν ότι αντίθετα με ό,τι πιστεύουμε, το καυτό νερό δεν βοηθά πάντα στους δύσκολους λεκέδες. Σε περιπτώσεις όπως το αίμα ή ο ιδρώτας, μπορεί να «κλειδώσει» τον λεκέ μέσα στο ύφασμα και να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την απομάκρυνσή του.

5. Ξύλινες κουτάλες και επιφάνειες κοπής

Οι ξύλινες κουτάλες και οι επιφάνειες κοπής κουζίνας μπορεί να φθαρούν πιο γρήγορα όταν έρχονται συχνά σε επαφή με πολύ ζεστό νερό. Το ξύλο μπορεί να ανοίξει, να δημιουργήσει ρωγμές και να συγκρατεί περισσότερη υγρασία και βακτήρια.

6. Ηλεκτρονικές συσκευές και οθόνες

Όσο προφανές κι αν ακούγεται, αρκετοί εξακολουθούμε να καθαρίζουμε οθόνες ή ηλεκτρονικές επιφάνειες με πολύ υγρό πανί ή ζεστό νερό. Όπως αναφέρει και το thekitchn.com οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η υγρασία και η θερμότητα μπορούν να προκαλέσουν βλάβες σε κυκλώματα και οθόνες. Το ασφαλέστερο είναι να χρησιμοποιούμε πανί μικροϊνών και ειδικά καθαριστικά.

Πότε τελικά μας βοηθά το καυτό νερό;

Σύμφωνα με το yahoo.com το καυτό νερό παραμένει χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να διαλύσουμε λίπη ή να απολυμάνουμε πετσέτες και σκληρές επιφάνειες. Παρ’ όλα αυτά, τα σύγχρονα απορρυπαντικά λειτουργούν αποτελεσματικά ακόμη και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, κάτι που βοηθά και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Το βασικό συμπέρασμα είναι πως δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε καυτό νερό παντού. Σε πολλές περιπτώσεις, το χλιαρό ή το κρύο νερό αποδεικνύεται πιο ασφαλές και εξίσου αποτελεσματικό για την καθαριότητα του σπιτιού μας.

Με πληροφορίες από Real Simple,yahoo.com,reddit.com, thekitchn.com

