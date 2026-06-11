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Αυξημένο φαίνεται το ενδιαφέρον για τις στρατιωτικές σχολές από τους υποψήφιους στις φετινές Πανελλαδικές, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, βάσει των προκαταρκτικών εξετάσεων για τις στρατιωτικές σχολές (υγειονομικές, ψυχομετρικές, αθλητικές δοκιμασίες) το ενδιαφέρον φαίνεται αυξημένο κατά περίπου με 30% με 40%. Αν και για να εξαχθούν τελικά συμπεράσματα πρέπει να βγουν οι βαθμολογίες, να υποβληθούν μηχανογραφικά κλπ, σίγουρα οι παρούσες ενδείξεις αποτελούν θετική εξέλιξη για τις Ένοπλες Δυνάμεις, δεδομένου του ζητήματος που υφίσταται τα τελευταία χρόνια όσον αφορά στην εισροή νέων στελεχών.

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Ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων για το ακαδημαϊκό έτος 2026 – 27, κατά Σχολή και Κατευθύνσεις, καθορίζεται ως εξής:

Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Στις Ανώτατες Σχολές Μόνιμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: