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Η εγκατάσταση 388 καμερών της Περιφέρειας σε συγκεκριμένα σημεία της Αττικής, που θα καταγράφουν τους οδηγούς, οι οποίοι περνούν με κόκκινο έχει ολοκληρωθεί.

Οι κάμερες βρίσκονται σε διασταυρώσεις με αυξημένη παραβατικότητα και επικινδυνότητα, ενώ η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία θα αρχίσει μόλις συνδεθούν με τα συστήματα της ΕΛΑΣ. Στη συνέχεια θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται δεδομένα που θα δείξουν τα επίπεδα τήρησης του ΚΟΚ.

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Όπως αναφέρει το ΕΡΤnews, οι κάμερες θα λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο και θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη. Για κάθε περιστατικό θα δημιουργείται αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας, το οποίο θα περιλαμβάνει έξι φωτογραφίες και ένα βίντεο. Το υλικό θα αποστέλλεται στο Σύστημα Ψηφιακής Βεβαίωσης Παραβάσεων Οδικής Κυκλοφορίας και στην Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου η παράβαση να ελέγχεται και να βεβαιώνεται. Η σχετική ειδοποίηση θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet. Εφόσον το πρόστιμο δεν εξοφληθεί ή δεν υποβληθεί ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η οφειλή θα διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ.

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει προβλεφθεί να μην είναι αναγνωρίσιμα τα πρόσωπα των επιβατών των οχημάτων.