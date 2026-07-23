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Δυναμική αντεπίθεση των στρατιωτικών σχολών υποδεικνύουν οι βάσεις από τις φετινές Πανελλαδικές, με 3 στρατιωτικές σχολές να είναι μεταξύ των 10 με τη μεγαλύτερη άνοδο και κάλυψη όλων των θέσεων που προκηρύχθηκαν σε όλες τις σχολές του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι τρεις εν λόγω σχολές είναι οι εξής:

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Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων- Σώματα: Άνοδος 3.895 μορίων

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων- Σώματα, ειδική κατηγορία: Άνοδος 2.695 μορίων

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας- Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης: Άνοδος 2.590 μορίων.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, οι φετινές Πανελλαδικές σηματοδοτούν ιστορική καμπή για τις παραγωγικές σχολές του Στρατού Ξηράς, καθώς μετά από χρόνια καλύφθηκαν πλήρως όλες οι θέσεις τόσο στην Ευελπίδων (ΣΣΕ) όσο και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ). Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως τα μέτρα που λαμβάνονται για την προσέλκυση περισσότερων νέων στις στρατιωτικές σχολές φαίνονται να αποδίδουν.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις εν λόγω πηγές, συγκριτικά με το 2025, ο συνολικός αριθμός των εισακτέων αυξήθηκε κατά 108,5% στη ΣΣΕ και κατά 252,5% στη ΣΜΥ. Στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ειδικότερα, αξίζει να σημειωθεί πως οι βάσεις εισαγωγής αυξήθηκαν κατά 2.125 μόρια στα Όπλα, ενώ μεγάλη είναι η βελτίωση και στη ΣΜΥ, όπου μετά τη θεσμική αναβάθμισή της σε Ανώτατη Σχολή, παρέχεται πλέον ανώτατη στρατιωτική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση, με δυνατότητα απονομής τίτλων σπουδών ισότιμων με εκείνους των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Όπως εκτιμούν οι εν λόγω πηγές, η αναβάθμιση αυτή, σε συνδυασμό με τις βελτιωμένες προοπτικές σταδιοδρομίας που προσφέρει το νέο θεσμικό πλαίσιο, συνέβαλε ώστε να καλυφθούν πλήρως όλες οι προβλεπόμενες θέσεις τόσο στα Όπλα όσο και στα Σώματα. Παράλληλα, θεωρείται πως η συνολική εικόνα του 2026 αποτυπώνει αναστροφή μιας πολυετούς αρνητικής τάσης, δείχνοντας ότι οι πρωτοβουλίες αναβάθμισης της στρατιωτικής εκπαίδευσης, ενίσχυσης της ακαδημαϊκής της διάστασης και τη βελτίωση των προοπτικών σταδιοδρομίας των στελεχών αποδίδουν αποτελέσματα.

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Όσον αφορά στη ΣΝΔ και τη ΣΜΥΝ, έμειναν σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, χωρίς να καταφέρουν να καλύψουν όλες τις θέσεις τους. Επίσης, η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών – Σώματα ήταν μεταξύ αυτών που είχαν τη μεγαλύτερη πτώση βάσης (-1.960 μόρια σε σχέση με πέρυσι, από τα 13.080 στα 11.120).

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