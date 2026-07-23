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Απολογείται σήμερα ο 60χρονος που κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών έξω από την Ακρόπολη.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί το πρωί της Τρίτης στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Όπως αναφέρει το ΕΡΤnews, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών, τραυματίζοντάς τους ελαφρά. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

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Ο 6χρονος δηλώνει άστεγος και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν.